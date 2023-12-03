TBMM'de mesai yoğun gündemle başlıyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'de devlet eksenli değil, millet eksenli bir anayasaya ihtiyaç olduğunu bir kez daha vurgulayarak "Artık Türkiye'ye yeni anayasa yapmak yakışır. Hatta bir zorunluluktur" ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, siyasette 50+1 tartışmasına ilişkin "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geri dönüşün olmayacağı aşikar" dedi.