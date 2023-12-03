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TBMM'de mesai yoğun gündemle başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde bu hafta 86 maddelik torba yasa teklifi olacak. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek teklifte çalışan emeklilere 5 bin lira ek ödemeye ilişkin düzenleme de yer alıyor. Meclis Dijital Mecralar Komisyonu'nda ise son dönemde tartışmalara yol açan sosyal medya uygulaması tik tok temsilcileri dinlenecek.

10:19 - 3/12/2023 Pazar
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde bu hafta 86 maddelik torba yasa teklifi olacak. Teklifin görüşmelerine salı günü Meclis Genel Kurulu'nda başlanacak. Teklifte çalışan emeklilere de 5 bin lira ek ödemenin yapılacağı düzenlemede yer alıyor.

AK Parti'nin hazırladığı 86 maddelik kanun teklifinin görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonunda tamamlandı.

Deprem bölgesinde fahiş fiyatla mücadele

Teklifin görüşmelerine bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda başlanacak. Teklifle deprem bölgesinde fahiş fiyat uygulayarak yapı malzemelerinin satışında ve yapım işlerinde fırsatçılık yapanlara yönelik cezalar 10 kat artırılacak

Düzenleme ile Kur Korumalı Mevduat hesaplarındaki vergi istisnası devam edecek. Şirketlerin borçlarını yeniden yapılandırabilmeleri için süre 2 yıl daha uzatılacak.

Şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranının üst sınırı da yüzde 93'e çıkarılacak.

Çalışan emeklilerin bir defaya mahsus 5 bin liralık ek ödemeden faydalanabileceği düzenleme de teklifte yer alıyor.

  • İkramiye ödemesi aralık ayında yasalaşırsa ocak ayında hesaplara yatacak.

TikTok temsilcisi dinlenecek

Öte yandan Meclis Dijital Mecralar Komisyonu 7 Aralık'taki toplantısında TikTok temsilcilerini dinleyecek. Platformun tartışmalara yol açan uygulamaları komisyon gündemine gelecek.

Siyasi partilerin genel başkanları, Meclis'te grup toplantılarını da gerçekleştirilecek.

Salı ve çarşamba günü kürsüden mesajlarını verecek.



#TBMM
#İkramiye
#Emekli
#Deprem
#TikTok
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