TBMM'den İsrail'e kınama

TBMM Genel Kurulu'nda, İsrail'in saldırganlığıyla başlayan ve derinleşen, İran'la çatışmalı sürece karşı Meclis Başkanlığı tezkeresi, oy birliğiyle kabul edildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan tezkerede, İsrail'in Filistin, Suriye, Lübnan ve Yemen'de süregelen saldırıları da kınandı. Tezkerede, özetle şu ifadelere yer verildi: "TBMM olarak; İsrail'in başta Gazze halkına karşı sürdürdüğü soykırım olmak üzere bölgesel barışı tehdit eden tüm eylemlerini ve son olarak İran'a yönelik saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail'in saldırganlığı karşısında sessiz kalan tüm uluslararası kurumları ve hükümetleri uluslararası hukuk ve diplomasi temelinde sorumluluk almaya çağırıyoruz. Bölgede adil, kalıcı ve hakkaniyete dayalı bir barışın tesisi için gösterdiğimiz diplomatik çabaların arkasında durduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz."