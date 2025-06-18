Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
TBMM'den İsrail'e kınama

TBMM'den İsrail'e kınama

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0018/06/2025, Çarşamba
G: 18/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

TBMM Genel Kurulu'nda, İsrail'in saldırganlığıyla başlayan ve derinleşen, İran'la çatışmalı sürece karşı Meclis Başkanlığı tezkeresi, oy birliğiyle kabul edildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan tezkerede, İsrail'in Filistin, Suriye, Lübnan ve Yemen'de süregelen saldırıları da kınandı. Tezkerede, özetle şu ifadelere yer verildi: "TBMM olarak; İsrail'in başta Gazze halkına karşı sürdürdüğü soykırım olmak üzere bölgesel barışı tehdit eden tüm eylemlerini ve son olarak İran'a yönelik saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail'in saldırganlığı karşısında sessiz kalan tüm uluslararası kurumları ve hükümetleri uluslararası hukuk ve diplomasi temelinde sorumluluk almaya çağırıyoruz. Bölgede adil, kalıcı ve hakkaniyete dayalı bir barışın tesisi için gösterdiğimiz diplomatik çabaların arkasında durduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz."


#TBMM
#İsrail
#Genel Kurul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 YKS sınavı kaçta başlayacak kaçta bitecek? ÖSYM üniversite TYT, AYT, YDT sınav saatleri