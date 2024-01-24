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TBMM’den İsveç’e NATO vizesi

İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM’de kabul edildi. 346 vekilin katıldığı oylamada 287 ‘evet’, 55 ‘hayır’, 4 ‘çekimser’ oy kullanıldı. Protokol, onay için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderildi.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 24/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:32 - 24/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin katılım protokolü TBMM Genel Kurulu'ndan oy çokluğu ile geçti. Oylamaya 346 vekil katıldı. Oylama 287 evet oyuna karşı 55 ret, 4 çekimser oy kullanıldı. Teklife AK Parti, CHP, MHP Grupları ile DEVA Partisi 'evet' oyu verirken, İYİ Parti Grubu, DP, DSP, TİP, HUDAPAR ve Yeniden Refah Partisi 'hayır' oyu kullandı. SP Grubu ise oylamada ilk kez bölündü. SP içindeki Gelecek Partililer protokole 'evet', SP'li isimler ise 'hayır' dedi. DEM Partililerin büyük bir bölümü ise oylamaya katılmazken, Genel Kurul'da bulunanlar da 'hayır' oyu verdi. Protokol, onay için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a gönderildi. Genel Kurul'daki görüşmelerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de hazır bulundu.



#TBMM
#İsveç
#NATO
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