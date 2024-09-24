TBMM’den yeni döneme hızlı başlangıç

TBMM’de 2 aylık aranın ardından yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlayacak.
Geçtiğimiz yasama yılından kalan Öğretmen Meslek Kanunu’nun ikinci bölümü, 9'uncu Yargı Paketi ve yeni e-ticaret yasası, ekim ayında Meclis'in ilk gündem maddeleri olacak. Yine mayıs ayında ikiye bölünen ekonomi torba yasasının ikinci kısmı da Meclis'e sunulacak. Meclis'in yeni dönemde ilk çalışmaları arasında kayıt dışı ekonomiyle mücadele yasası, Kamu İktisadi Teşekküllerinde (KİT) reformu da yer alacak. Meclis'te, AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunacağı ilk kanun teklifi, ekonomi torba yasası ile vahim silahlar düzenlemesi olacak. Ekonomi torba yasa teklifinde, kayıt dışılığın önüne geçilmesini içerecek yasal düzenlemeler yer alacak. Vahim silah düzenlemesiyle, suç örgütlerinin silaha ulaşımını zorlaştırmak için artık ruhsat gerektiren silahların parçaları da ruhsata tabi olacak. Namlu, tetik, tetik iğnesi gibi kısımların satışına kısıtlama ve ruhsat zorunluluğu getirilecek.