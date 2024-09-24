TBMM’den yeni döneme hızlı başlangıç

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen etkinlikte Rus-Türk İş Adamları Birliği üyeleriyle bir araya gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yakın bir zamanda yeni bir küresel finansal-ekonomik sistem ortaya konulmaya başlanacağını söyledi. "Dünya sisteminin her alanda yetersizliği, çaresizliği ve fonksiyonsuzluğu" olduğunu belirten Kurtulmuş, "Var olan küresel finansal sistemin de bu şekliyle devam etmesi mümkün değildir." diye konuştu.