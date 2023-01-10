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TDV’nin hedefi 50 milyon kişiye yardım

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, Türkiye’de ve dünyanın 149 ülkesinde faaliyet yürüten vakfın bu yıl 50 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediğini söyledi.

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Resul Ekrem Şahan Yeni Şafak
TDV’nin hedefi 50 milyon kişiye yardım
​Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, Türkiye’de ve dünyanın 149 ülkesinde faaliyet yürüten vakfın bu yıl 50 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediğini söyledi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, Türkiye’de ve dünyanın 149 ülkesinde faaliyet yürüten vakfın bu yıl 50 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediğini söyledi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle vakıf genel merkez binasında düzenlenen toplantıda, 2022 yılı faaliyetleri değerlendirilirken 2023 yılı hedefleri de paylaşıldı. TDV Genel Müdürü İzani Turan “Ramazan yardımları kapsamında geçen yıl Türkiye başta olmak üzere 83 ülkede, 273 bölgede toplam 139 milyon lira yardım yapıldı. Yurt içi ve yurt dışında 2 milyon 150 bin ihtiyaç sahibine yardım ulaştırıldı.” dedi.

149 ÜLKEYE ULAŞTIK

Turan, “Türkiye’de ve dünyanın 149 ülkesinde faaliyet yürüterek 40 milyon ihtiyaç sahibine ulaştık. 2023’te hedefimiz 50 milyon insana ulaşmaktır. Yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerimizi milletimizin yardımlarıyla, iyilikleriyle artırarak devam ettireceğiz.” diye konuştu.

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