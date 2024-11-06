Tek amaçları Gazze’yi ilhak

İşgal altındaki Gazze’de soykırım yaparak kalıcı olma planları yapan İsrail, yerleşimciler vasıtasıyla kıyı şeridini ilhak etmek istiyor. Gazze’nin ilhakının konu alındığı bir etkinle, aşırı sağcı ve yerleşimci Yahudiler, İşgal altındaki bölgelerin "zaten" İsrail'in olduğunu, Filistinlilerin topraklarından sürülmesi gerektiğini ve "Bölgenin sadece Yahudilere ait olduğunu" ileri sürüyor. Fanatik diye adlandırılabilecek grubun etkinliğine, kendileri de Filistin topraklarından gasbedilen İsrail yerleşimlerinde yaşayan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in yanı sıra bakanların partisinden milletvekilleri katıldı. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud üyesi üç milletvekili, "Nahala" adlı Siyonist örgütün düzenlediği etkinlikte bulundu.





SADECE YAHUDİLERİN OLMASI GEREK

İsrail, 2005'te çekilene kadar Gazze'deki Filistin topraklarından gasbedilen "Gush Katif" adlı yerleşimde yaşadığını ifade eden, 5 çocuk babası 38 yaşındaki Eliyahu Binyamin, o tarihten itibaren yakınlardaki Sderot kentinde kaldığını kaydetti. "Eski Ahit'e inandıklarını söyleyen, 'İsrail sadece Yahudilerin devleti olmalı ve burayı biz yönetmeli, burayı devletimiz yapmalıyız' diyenlere" oy verdiğini belirten Eliyahu, "seçimlere değil tanrının iradesine inandıklarını" dile getirdi. Eliyahu, "Filistinliler, Araplar, bölgede, İran ile ve dünyada barış için İsrail topraklarında sadece Yahudilerin olması gerekiyor" ifadesini kullandı.





TÜM BU TOPRAKLAR BİZİM OLACAK

İsrail'de aşırı sağ çevrelerinin kullandığı "Büyük İsrail" ve "vadedilmiş topraklar" söylemine ilişkin konuşan Eliyahu, "İsrail için vadedilmiş topraklar, bugünkü İsrail'den çok daha büyük. Bir gün tanrının iradesiyle tüm bu topraklar yeniden bizim olacak. Bütün milletler de bunu isteyecek. Şu anda sahip olduğumuz (İsrail) var. En azından bunu istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Gazze'deki Filistinlilere, ABD, uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler aracılığıyla para verilerek başka yerlere zorla göç ettirilebileceklerini savunan Eliyahu, Filistinlilerin de Gazze'den "göç etmek istediğini, onları teşvik etmek gerektiğini" ileri sürdü.





GAZZE’NİN KUZEYİNİN BOŞALTILDIĞINI SÖYLEDİLER

New York doğumlu İsrail vatandaşı Askalan kentinde yaşayan ve Gazze'de Filistinlilerden gaspedilen topraklara yerleşmek isteyen 3 çocuk annesi 31 yaşındaki Shira Leff Kreitman da İsrailli askerlerin Gazze'nin kuzeyinin "çoğunun boşaltıldığını" kendilerine söylediğini anlattı. Hükümetten insanlarla konuştuğunu, bazı planlar ve fikirlerin değerlendirildiğini aktaran Kreitman, "bazı şeylerin kamuoyu önünde söylendiğini bazı şeylerinse paylaşılmadığını" dile getirdi.





FİLİSTİNLİLER ZORLA GÖÇE TEŞVİK EDİLMELİ

İşgal altındaki Golan Tepeleri'nde bir yerleşim yerinde doğan ABD-İsrail çifte vatandaşı Malkiel Barhai de Gazze'de İsraillilerin toprak gasbını destekleyen grubun arasında yer aldı. Kovboy şapkası, daire çerçeveli gözlükleri ve uzun sakalıyla dikkati çeken 35 yaşındaki Barhai, Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin katıldığı protestoda İsrail askerlerinin açtığı ateşte 6 Eylül'de öldüğü Beyta köyünün arazilerinin gasbedilerek inşa edilen, Evyatar isimli kaçak yerleşim yerini inşa ettiğini anlattı. İsrail'in 2005'e kadar Gazze'de, Yahudi yerleşimleri olduğunu aktaran Barhai, tüm uluslararası toplumun Gazze'deki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi için yardım etmesi gerektiğini savundu.





İŞGAL ETMEDİĞİMİZ YER GÜVENLİ DEĞİL

Barhai, İsrail ordusunun kara işgaline başladığı Lübnan'da da yerleşimler olması gerektiği görüşünü paylaşarak, "İsrail ordusunun işgal ettiği ancak toprak gasbedilmediği ve İsrailli yerleşimcilerin yaşamadığı tüm noktalarda güvenlik açığı olduğunu" ileri sürdü. Barhai, ABD-Türk çifte vatandaşı Aktivist Eygi'nin 6 Eylül'de yaşadığı Evyatar yerleşimine karşı Beyta köyünde düzenlenen protesto gösterisinde İsrail askerlerinin açtığı ateşte öldürülmesi hakkında ne düşündüğünün sorulması üzerine, "(Ezgi) Yanlış zamanda, yanlış yerdeydi, belki de buradaki olaylara katıldı. Bilemiyorum. Ama bu konuda İsrail ordusunu suçlamak, çok mantık dışı" dedi.





BÜYÜK İSRAİL HAYALİ

Son 30 yıldır Gazze Şeridi'ne en yakın İsrail şehri Sderot'ta yaşadığını aktaran David Fendel de Gazze Şeridi'ne geri dönmenin "gerçekçi, adil, haklı" olduğunu savundu. Fendel, Gazze'deki Filistinlilerin 22 Arap ülkesine gönderilebileceğini, Yahudilerin "İsrail toprağında" herhangi bir yere yerleşememesinin mantığının bulunmadığını ileri sürdü. Aşırı sağcı İsrailli, "Büyük İsrail'in mevcut İsrail'den daha büyük olduğunu ancak bunu Mesih'in sağlayacağını" dile getirerek, şimdilik Gazze'yi talep ettiklerini söyledi.











