Tek rapor mercii itfaiye

Söz konusu otelle ilgili itfaiye raporlarını inceleyen uzman Ayşe Geliçok, Bolu büyükşehir olmadığı için, buradaki işyeri açma ruhsatını özel idarenin verdiğini ifade etti. “Özel idare bunu verirken ilçe ya da il belediyesinden yangın raporu ister” diyen Geliçok, iki ayrı müracaat olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bir olumsuz rapor veriliyor. Otel başvurusunu geri çekiyor. Daha sonra Mudurnu diye bir firma restoran kısmı için başvuruyor. Burası için tekrar ekip gitmesi lazım. Çünkü bir başvuru daha var. Bu başvuruya gidildi mi, oraya teknik rapor yazıldı mı? Savcılık, atılan imza silsilesine dikkat edecektir. Atılan imzalar çok önemli. Bu teknik adamların elektronik imzada başlangıcında paraf imzaları var mı, yoksa direkt müdür mü imzaladı, bunlara bakılmalı. Müdür imzalamadıysa, parafta direkt başkan yardımcısı da imzalayabilir. Bakanlık, izin verir, ruhsat verir, ancak hiçbir bakanlık binanın, yapının yangın güvenliğine dair itfaiye raporunu veremez.”