Tek yürek ve tetikte olmalıyız

MHP Lideri Devlet Bahçeli 15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişiminin 9’uncu yıldönümü için bir mesaj yayımladı. Bahçeli, açıklamasında 15 Temmuz'un Türk tarihinde bir eşik olduğunu vurgularken "Gelecek nesiller 15 Temmuz benzeri yıkım ve ihanetlere maruz kalmamak için her zaman tetikte, teyakkuzda ve tek yürek halinde duruş sergilemelidir" dedi.

Bahçeli, sevgi, saygı ve anlayış çemberinde el ele verildiği müddetçe hiçbir iç ve dış husumet cephesinin gün yüzü göremeyeceğini, başarıya ulaşamayacağını, nifak tohumları saçamayacağını vurguladı. "Bir olduğumuz, diri ve uyanık durduğumuz sürece Türkiye düşmanları karşımızda tutunamayacak, hıyanet mesafe alamayacaktır" ifadesini kullanan Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü şehitlerini saygı, rahmet ve minnetle anarak, cesaret timsali gazilere de uzun ve sağlıklı ömürler diledi.