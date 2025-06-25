Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tekirdağ'da karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

Tekirdağ'da karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

13:3425/06/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Tekirdağ'da karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor
Tekirdağ'da karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında karaya oturan kuru yük gemisini kurtarma çalışmaları Kıyı Emniyeti ekiplerinin koordinasyonunda sürüyor.

Şarköy ilçesi Gaziköy Mahallesi açıklarında Romanya'nın Köstence Limanı'ndan Cezayir'e gitmekte olan Bahama bayraklı 186 metre uzunluğundaki "ANGY R" isimli ticari gemi, henüz belirlenemeyen bir nedenle kıyıya yaklaşık 30 metre mesafede karaya oturdu.


İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KB-68 botu, saat 08.20 sıralarında olay yerine ulaşarak incelemelere başladı. Geminin 7 metre derinlikte karaya oturduğu tespit edilirken, bölgede herhangi bir deniz kirliliğinin oluşmadığı bildirildi. Gemide bulunan 22 personelin sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir yardım talebinde bulunmadıkları öğrenildi.


Liman Başkanlığı'nın, gemi acentesiyle irtibat halinde olduğu ve idari tahkikat başlattığı belirtildi. Tahkikat sonucuna göre gemiye idari yaptırım uygulanabileceği ifade edildi.


Öte yandan, geminin bulunduğu yerden yüzdürülmesi için Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörler tarafından başlatılan kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hava şartlarının uygun olduğu süre boyunca müdahalenin sürdürüleceği kaydedildi.




#Kıyı Emniyeti
#Tekirdağ
#Şarköy
#Gemi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ arsa ön katılım bedeli ödenmezse ne olur?