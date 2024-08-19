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Tekirdağ'da plastik fabrikasında yangın! Ekipler olay yerine sevk edildi: Vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı

Tekirdağ'da plastik madde üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Müdahale için olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilirken, vatandaşlar tedbir amaçlı bölgeden uzaklaştırıldı. Olay yerine yakın ilçelerden de itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

19:57 - 19/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 20:28 - 19/08/2024 Pazartesi
AA
Tekirdağ'da plastik madde üretimi yapan fabrika alevlere teslim oldu.
Tekirdağ'da plastik madde üretimi yapan fabrika alevlere teslim oldu.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde plastik madde üretimi yapan fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik madde üreten fabrikanın çalışanları, 112 Acil Merkezi'ne yangın ihbarında bulundu.



Yangına müdahale için itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Fabrika araç ve yaya girişine kapatıldı, vatandaşlar tedbir amaçlı bölgeden uzaklaştırıldı.

Yangının çevredeki evlere sıçramaması için güvenlik önlemi alındı.

Olay yerine yakın ilçelerden de itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.



#Fabrika
#İtfaiye
#Yangın
42 dakika önce
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