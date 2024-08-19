Tekirdağ'da plastik fabrikasında yangın! Ekipler olay yerine sevk edildi: Vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı

Antalya'da bir koli karton fabrikasında çıkan yangın, çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında kimse yaralanmazken, depo ve fabrika kullanılamaz hale geldi, yangının100 milyon TL'lik büyük bir maddi zarara yol açtığı belirtildi. Yangının çıkış nedenine dair araştırmalar sürüyor.