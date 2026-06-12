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Tekirdağ’da zehir operasyonu: 403 sentetik hap ele geçirildi

Tekirdağ’da zehir operasyonu: 403 sentetik hap ele geçirildi

16:5612/06/2026, Cuma
G: 12/06/2026, Cuma
IHA
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Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 403 sentetik hap ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında, "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçunu işlediği tespit edilen R.E. isimli şüpheliye yönelik Aydoğdu Mahallesi’nde operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramalarda 403 adet sentetik hap, 4 gram metamfetamin, 2 gram kubar esrar, 1 adet av tüfeği ile 2 adet mühimmat ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.E. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.



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