Tekneler Akdeniz'de! Sumud yeniden Gazze'ye doğru yol alıyor: Son gelişmeleri GZT muhabiri Ümmügülsüm Durmuş aktarıyor

Dünya genelinde büyük bir yankı uyandıran Küresel Kararlılık Filosu, "2026 Bahar Misyonu" kapsamında tarihi yolculuğuna başlamak için geri sayıma geçti. 100’den fazla ülkeden binlerce gönüllünün katıldığı filo, yarın İspanya’nın Barcelona şehrinden hareket ederek Akdeniz’e açılacak.

Rota yeniden Gazze sahillerine

İnsanlık ve dayanışma mesajı taşıyan bu devasa filo, sadece İspanya ile sınırlı kalmayacak. Edinilen bilgilere göre, Barcelona'dan hareket eden ana gruba; İtalya, Tunus ve diğer Akdeniz limanlarından kalkacak gemiler de eşlik edecek. Toplamda 100’ün üzerinde gemiden oluşan bu yolculuk, son yılların en geniş kapsamlı sivil deniz operasyonlarından biri olarak nitelendiriliyor.

Sahadaki son durum

Sumud filosuna katılan ve İspanya’daki Moll de la Lusta limanında bulunan GZT Muhabiri Ümmügülsüm Durmuş, bölgedeki hareketliliği anbean takip ediyor.

GZT Muhabiri Ümmügülsüm Durmuş

Limandaki son hazırlıkları, gemilerin durumunu ve katılımcıların atmosferini Yeni Şafak YouTube canlı yayınında Muhabir Nisa Nur Çavuşoğlu’na aktaran Durmuş, filonun rotası ve misyonun amacına dair kritik detayları paylaşıyor.

Sumud'un ilk yolculuğu

Önceki Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla), 2025 yılının Ağustos ve Eylül aylarında oldukça büyük bir organizasyonla yola çıkmıştı. ilk aşamada 20 ile 50 arasında farklı büyüklüklerde sivil tekne ve gemiden oluşuyordu. Ancak ilerleyen süreçte bu sayı, İtalya, Tunus, Yunanistan'dan katılan desteklerle genişledi.

44'ten fazla ülkeden binlerce aktivist, doktor, milletvekili ve gazeteci yer aldı. Türkiye, 50'den fazla gönüllüyle en yoğun katılım sağlayan ülkelerden biri olmuştu.

Yolculuk boyunca filo İsrail'in birçok engeli karşılaştı. Özellikle filodaki gemilere yönelik drone saldırıları düzenlendi ve sinyal bozucu cihazlarla internet/telsiz iletişiminin kesilmeye çalışıldı. Ancak Gazze sahillerine 20 mil kadar mesafeye kadar ulaşma başarısı elde etti.

Filo, soykırımcı İsrail tarafından yüksek riskli bölgede ablukaya alındı ve tüm aktivistler alıkonularak İsrail'e kaçırıldı. Yoğun şiddet ve baskılara maruz kalan aktivistler İsrail hapishanesinde tutulduktan sonra serbet bırakıldı. Ancak bu süreç, Gazze ablukasını dünya gündemine tekrar taşımayı başardı.



