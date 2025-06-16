Tepebaşı'nın borcu büyükşehiri geçti

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya belediyenin hukuksuz uygulamalarını Yeni Şafak’a anlattı. Tepebaşı Belediyesi’nde çalışan işçilerin maaşlarını 11 aydır alamadıkları bilgisini veren Kaya, “Belediyenin şu anda bir milyar 250 milyon lira borcu var. Geçen ay 560 milyon lira borçlanma yetkisi aldılar. Toplam borç bir milyar 810 milyon lira olacak. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin bile bu kadar borcu yok” diye konuştu. Yönetimin belediyeyi adeta aile şirketine çevirdiğini vurgulayan Kaya, “Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın eşinin yeğeni, Başkan Yardımcısı Fikriye Güven Zaptiye’nin iki oğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Mete Yılmaz’ın eşi Figen Yılmaz, yine Belediye Başkan Yardımcısı Nuray Çayır’ın eşi belediyeye memur olarak alındı” şeklinde konuştu.

Vatandaşa ağır cezalar verildiğini anlatan Kaya, “Kendilerine yakın esnafa 3 bin lira vergi kesip sonra bunu siliyorlar. Kendilerine yakın olmayan esnaf ise 150 binden 700 bine kadar çöp toplama karşılığında makbuz kesiyorlar. Bu da yetmezmiş gibi okullardan da katı atık vergisi toplamaya başladılar. Yani okul bunu nasıl ödeyecek? Okul aile birliğiyle ödeyecek. Bir vatandaş hem evinde bu vergiyi verecek hem dükkanında bu vergiyi verecek, bu sefer de gidecek çocuğu için okulda vergi verecek. Mafya düzenini kurmuşlar, o şekilde devam ediyorlar” ifadelerini kullandı.