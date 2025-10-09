Yeni Şafak
Termometreler düşüşte: Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına iniyor

15:039/10/2025, Perşembe
G: 9/10/2025, Perşembe
AA
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altına düşecek
Türkiye'de sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altına düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düştüğünü ve hafta sonu dahil önümüzdeki 4-5 gün boyunca mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyretmeye devam edeceğini belirten Macit, yarın ve cumartesi günü Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde Zonguldak, Bartın, Düzce'nin kuzey ilçelerinde ve İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli yağış beklendiğini belirtti.

Pazar günü ise Zonguldak, Bartın ve Sinop'un kuzey kesimlerinde yağışların kuvvetli olacağını söyleyen Macit, vatandaşları sel ve su baskınına karşı uyardı.

Yarın Karadeniz Bölgesi'nin tamamında yağış görüleceği bilgisini veren Macit,
"Cumartesi de Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyinde yer yer sağanak görülmesini bekliyoruz."
dedi.

Pazar günü yağışların Karadeniz'in tamamında, Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklarla devam edeceğini söyleyen Macit, yağışlı sistemin yurdu terk edeceğini bildirdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu

Macit, İstanbul'da cumartesi günü yağış görüleceğini ve hava sıcaklığının 19 ila 20 derecelerde seyredeceğini kaydetti.

Ankara'da gece sıcaklıklarının düştüğünü söyleyen Macit, cumartesi sağanak beklendiğini, hava sıcaklığının ise 15 ila 16 dereceyi geçmeyeceğini aktardı.

Macit, İzmir'de ise yağış beklenmediğini ve hava sıcaklığının da 23 ila 24 derece civarında olacağını kaydetti.



