Bandırma’da sağanak yağış etkili oldu: Sokaklar göle döndü

12:379/10/2025, Perşembe
IHA
Yağış özellikle 600 Evler Mahallesi’nde yaşamı olumsuz etkiledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günler öncesinden uyardığı yağış, Bandırma’da da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterdi.

Kent genelinde yer yer kuvvetli şekilde görülen sağanak yağış, özellikle 600 Evler Mahallesi’nde yaşamı olumsuz etkiledi.


Yağış nedeniyle 1220 Sokak, 2036 Sokak ve NATO Caddesi giriş kısmında su birikintileri oluştu.


Araçlarıyla yolda ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşarken, yayalar da karşıdan karşıya geçmekte güçlük çekti.




#bandırma
#balıkesir
#yağış
