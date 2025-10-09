Kocaeli Valiliğinden kuvvetli sağanak uyarısı

Kocaeli Valiliği, kent genelinde bugün beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, bugün kent genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi. Yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara dikkat çekilen açıklamada, ulaşımda da aksamalar yaşanabileceği kaydedildi.
Açıklamada, vatandaşların muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.