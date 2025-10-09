Kocaeli Valiliğinden kuvvetli sağanak uyarısı

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, bugün kent genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi. Yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara dikkat çekilen açıklamada, ulaşımda da aksamalar yaşanabileceği kaydedildi.