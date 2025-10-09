Ticaret Bakanı Bolat: Almanya'ya 100 adet Togg ihraç edildi

Yeni Şafak
11:579/10/2025, Perşembe
G: 9/10/2025, Perşembe
AA
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya'ya ilk partide 100 adet Togg otomobil ihraç edildiğini, yıl sonuna kadar bu sayının 1000'e yaklaşacağını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Haliç Kongre Merkezi’nde Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 11’inci kez düzenlediği Türkiye Innovation Week açılış programına katılarak konuşma yaptı.

