Ticaret Bakanı Bolat: Almanya'ya 100 adet Togg ihraç edildi

Almanya'ya 100 adet Togg ihraç edildi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya'ya ilk partide 100 adet Togg otomobil ihraç edildiğini, yıl sonuna kadar bu sayının 1000'e yaklaşacağını açıkladı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Haliç Kongre Merkezi’nde Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 11’inci kez düzenlediği Türkiye Innovation Week açılış programına katılarak konuşma yaptı.
Bakan Bolat, Almanya'ya ilk partide 100 adet Togg otomobil ihraç edildiğini, yıl sonuna kadar bu sayının 1000'e yaklaşacağını açıkladı.
#Almanya
#Ömer Bolat
#Ticaret Bakanı
#TOGG