Togg Almanya’da satışa başladı

Togg'un Almanya'da satışa sunulan T10X ve T10F modellerinin fiyatları belli oldu. Her iki modelin de arkadan itişli standart menzile sahip V1 versiyonunun fiyatı 34 bin 295 avro olarak duyuruldu. T10X ve T10F'nin arkadan itişli, V1 donanım paketli ve uzun menzilli versiyonlarının fiyatı ise 40 bin 118 avro olarak belirlendi. V2 donanıma sahip arkadan itişli ve uzun menzilli T10X ve T10F'nin Almanya satış fiyatları ise 41 bin 200 avro olarak açıklandı.





ALMANYA DAHA AZ VERGİ ALIYOR

Fabrika çıkış fiyatı Türkiye'deki ile aynı olan Togg T10X ve T10F'in Almanya satış fiyatları vergi farkından dolayı aşağıda kaldı. Türkiye'de yüzde 20 KDV ve yüzde 25 ÖTV şeklinde uygulanan vergiye karşın Almanya'da yalnızca yüzde 19 KDV uygulanıyor. Türkiye’de hem KDV hem ÖTV alınması Togg başlangıç fiyatlarının Almanya'da yaklaşık 290 bin lira daha ucuz satılmasının neden oluyor.





SIRADAKİ HEDEF FRANSA VE İTALYA

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg, Avrupa satışlarını dün Almanya ile başlatması, rekabette elini güçlendirecek bir hamle oldu. Euro NCAP’ten 5 yıldız alan Togg da ilk etapta 1000 adet satışa sunulacak. 600’ü yıl sonuna kadar kullanıcılarına teslim edilecek. Togg, Avrupa'nın en büyük otomotiv etkinliği olan Münih’teki IAA Mobility 2025’te büyük bir lansman etkinliğine imza atmıştı. Almanya’nın ardından Fransa ve İtalya’da da Togg satışlarına başlanacak.



