Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Togg Almanya’da satışa başladı

Togg Almanya’da satışa başladı

Ekonomi Servisi
04:0030/09/2025, Salı
G: 30/09/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Almanya’nın ardından Fransa ve İtalya’da da Togg satışlarına başlanacak.
Almanya’nın ardından Fransa ve İtalya’da da Togg satışlarına başlanacak.

Togg, Avrupa satışlarına dün Almanya ile başladı. T10X ve T10F’nin uzun menzilli versiyonları 40 bin 118 avrodan satılacak. Fabrika çıkış fiyatı Türkiye ile aynı olsa da vergi farkından dolayı Almanya’daki fiyat 290 bin lira daha ucuz olacak.

Togg'un Almanya'da satışa sunulan T10X ve T10F modellerinin fiyatları belli oldu. Her iki modelin de arkadan itişli standart menzile sahip V1 versiyonunun fiyatı 34 bin 295 avro olarak duyuruldu. T10X ve T10F'nin arkadan itişli, V1 donanım paketli ve uzun menzilli versiyonlarının fiyatı ise 40 bin 118 avro olarak belirlendi. V2 donanıma sahip arkadan itişli ve uzun menzilli T10X ve T10F'nin Almanya satış fiyatları ise 41 bin 200 avro olarak açıklandı.


ALMANYA DAHA AZ VERGİ ALIYOR

Fabrika çıkış fiyatı Türkiye'deki ile aynı olan Togg T10X ve T10F'in Almanya satış fiyatları vergi farkından dolayı aşağıda kaldı. Türkiye'de yüzde 20 KDV ve yüzde 25 ÖTV şeklinde uygulanan vergiye karşın Almanya'da yalnızca yüzde 19 KDV uygulanıyor. Türkiye’de hem KDV hem ÖTV alınması Togg başlangıç fiyatlarının Almanya'da yaklaşık 290 bin lira daha ucuz satılmasının neden oluyor.


SIRADAKİ HEDEF FRANSA VE İTALYA

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg, Avrupa satışlarını dün Almanya ile başlatması, rekabette elini güçlendirecek bir hamle oldu. Euro NCAP’ten 5 yıldız alan Togg da ilk etapta 1000 adet satışa sunulacak. 600’ü yıl sonuna kadar kullanıcılarına teslim edilecek. Togg, Avrupa'nın en büyük otomotiv etkinliği olan Münih’teki IAA Mobility 2025’te büyük bir lansman etkinliğine imza atmıştı. Almanya’nın ardından Fransa ve İtalya’da da Togg satışlarına başlanacak.


#Togg
#Almanya
#satış
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kış saati uygulaması 2025: Saatler geri alınacak mı, ne zaman alınacak? Türkiye’de kış saati uygulaması var mı? İşte kış saati detayları