Togg’dan Avrupa çıkarması: T10X ve T10F için Almanya’da ön sipariş süreci başladı

Yerli ve milli gurur Togg 'da yeni bir dönem başlıyor.

Satışa çıktığı ilk günden itibaren büyük yankı uyandıran Togg, direksiyonunu Avrupa pazarına çeviriyor.

Togg'un Avrupa'da satışa çıkacağı ilk ülke Almanya olacak.

Togg, fastback sedan modeli T10F’yi de satışa sunmasıyla rekabette elini kuvvetlendirdi. 15 Eylül'de ön siparişleri alınan T10F modeline ilgi yoğun oldu. Hızlı teslimat için sunulan 1000 adetlik kontenjan ilk gün tükendi.

İlk etapta 1000 araç siparişe sunulacak, 600 araç bu yıl teslim edilecek

Yeni model geliştirilmiş özellikleriyle öne plana çıktı.

Yeni yerli ve milli araçta en dikkat çeken özellik toplam 623 km'ye ulaşan menzili. Bir diğer merak edilen özellik ise bagaj kapasitesi. Yeni model t10f ile birlikte bagaj kapasitesi de 505 litre oldu.

Togg, Almanya'da ilk etapta 1000 adet satışa sunulacak. 600 siparişin yıl sonuna kadar kullanıcılarına teslim edilmesi bekleniyor.

Ön siparişler, Togg’un dijital mobilite platformu Trumore üzerinden alınacak.

Modelin üç versiyonu var

Model, farklı ihtiyaçlara uygun üç teknik versiyon ve iki donanım seçeneğiyle satışa sunuluyor. RWD Standart Menzil versiyonu 218 beygir gücünde, 350+ kilometre menzil sağlayan 52,4 kWh bataryaya sahip. 88,5 kWh batarya ile menzil 623 kilometreye çıkıyor.

Türkiye fiyatları V1 RWD Standart Menzil için 1 milyon 860 bin TL, V1 RWD Uzun Menzil için 2 milyon 170 bin TL, V2 RWD Uzun Menzil için 2 milyon 345 bin TL olarak açıklandı. T10F V2 için bireysel ve kurumsal kullanıcılara özel finansman kampanyaları devreye alındı.

Araç, 28 dakikada yüzde 80 hızlı şarj imkânı, uzaktan güncelleme (OTA), adaptif hız sabitleyici, akıllı şerit takip sistemi, çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı ve otomatik park desteği gibi gelişmiş güvenlik ve sürücü destek teknolojileriyle dikkat çekiyor.



