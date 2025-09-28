TOGG yarın Avrupa'ya açılıyor: T10F ve T10X ön sipariş için kritik gün

Togg’un sedan modeli T10F, 15 Eylül’de Türkiye’de ön siparişe açıldığında büyük ilgi görmüş ve hızlı teslimat için ayrılan 1000 araçlık kontenjan ilk gün tükenmişti. Aynı heyecanın Avrupa’da da yaşanması bekleniyor.





Avrupa satış süreci başlıyor

29 Eylül itibarıyla Almanya’da başlayacak ön satışlarda T10X ve T10F için 1000 adetlik kontenjan ayrıldı. Bu araçların 600’ünün yıl sonuna kadar sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.





Euro NCAP’ten 5 yıldız

Togg, güvenlik testlerinde de iddiasını ortaya koydu. Euro NCAP’ten en yüksek derece olan 5 yıldızı alan marka, güvenlik standartlarıyla uluslararası rekabette elini güçlendirdi. T10X’in elde ettiği başarı, T10F’in de aynı güvenlik seviyesini taşıyacağının göstergesi olarak değerlendiriliyor.





T10F’in Teknik özellikleri ve fiyatları

Togg T10F, üç farklı teknik versiyon ve iki donanım seçeneğiyle pazara sunuluyor.

V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 860 bin TL

V1 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 170 bin TL

V2 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 345 bin TL

Aracın RWD (arkadan itiş) versiyonları, 160 kW (218 beygir) güç ve 350 Nm tork üretiyor. İki farklı batarya seçeneğiyle 350 km (52,4 kWh) ve 623 km (88,5 kWh) menzil sunuyor.





Finansman ve kampanyalar

T10F V2 için bireysel ve kurumsal kullanıcılara özel finansman seçenekleri devreye alındı.Bireysel kullanıcılar, 200 bin TL krediye %0 faizle 12 ay vadeli 16 bin 667 TL aylık ödeme imkânından yararlanabiliyor.Alternatif olarak, 1 milyon 500 bin TL krediye %2,89 faizle 48 ay vadeli 67 bin 921 TL, ya da 1 milyon TL krediye %2,79 faizle 48 ay vadeli 44 bin 278 TL ödemeli seçenekler sunuluyor.Kurumsal kullanıcılar için de 200 bin TL %0 faizli veya 1 milyon 750 bin TL krediye %2,99 faizli 48 ay vadeli 71 bin 054 TL ödeme alternatifleri mevcut.





28 dakikada %80 şarj

Togg T10F, hızlı şarj teknolojisi sayesinde 28 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e ulaşabiliyor. Gelişmiş sürücü destek sistemleri, yedi hava yastığı, dayanıklı altyapısı ve güvenlik donanımlarıyla öne çıkan araç, Avrupa yollarına hazır hale geliyor. Ayrıca, çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı, sürücü dikkat asistanı ve otomatik park asistanı gibi özelliklerle teknoloji konusunda da iddiasını ortaya koyuyor.











