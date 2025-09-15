Togg T10F kredi kampanyası

Togg, T10F V2 için özel finansman seçeneklerini de devreye aldı.

Bu kapsamda bireysel kullanıcılar, T10F V2 için 200 bin lira krediye yüzde 0 faizli 12 ay vadeli 16 bin 667 lira aylık geri ödemeli, 1 milyon 500 bin lira krediye yüzde 2,89 faizli 48 ay vadeli 67 bin 921 lira aylık geri ödemeli ya da 1 milyon lira krediye yüzde 2,79 faizli 48 ay vadeli 44 bin 278 lira aylık ödemeli sahip olabilecek.





T10F V2 modelini tercih edecek kurumsal kullanıcılar için de 200 bin lira yüzde 0 faiz seçeneğinin yanı sıra 1 milyon 750 bin lira krediye yüzde 2,99 faizli 48 ay vadeli 71 bin 54 lira aylık ödemeli alternatif sunuluyor.























