Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg’un yeni modeli T10F, satışa çıktı. Mardin ve Urla tonlarıyla renk seçeneği 9'a çıkarılan model, ön satış öncesi deneyim merkezlerinde ziyarete açıldı. Togg’un yeni üyesi T10F sahneye çıkıyor. İşte Togg T10F satış fiyatları...
Togg’un yeni üyesi T10F sahneye çıkıyor. Yeni model bugün Türkiye'de satışa çıktı, 29 Eylül'de de Almanya'da satışa çıkacak.
Test sürecini geçen T10F, artırılmış menzili ve gelişmiş teknolojik donanımıyla dikkat çekiyor. Kendine özgü tasarımıyla şimdiden büyük ilgi görüyor.
Togg, geçtiğimiz günlerde EURO NCAP'te en yüksek puan olan 5 yıldızı almıştı. Güvenlik performansıyla göz dolduran Türkiye'nin ilk yerli araç markası Togg, küresel pazarda da büyük başarılar elde etmeye hazırlanıyor.
T10F'in satış fiyatı belli oldu
V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 860 bin TL
V1 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 170 bin TL
V2 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 345 bin TL
Togg T10F kredi kampanyası
Togg, T10F V2 için özel finansman seçeneklerini de devreye aldı.
Bu kapsamda bireysel kullanıcılar, T10F V2 için 200 bin lira krediye yüzde 0 faizli 12 ay vadeli 16 bin 667 lira aylık geri ödemeli, 1 milyon 500 bin lira krediye yüzde 2,89 faizli 48 ay vadeli 67 bin 921 lira aylık geri ödemeli ya da 1 milyon lira krediye yüzde 2,79 faizli 48 ay vadeli 44 bin 278 lira aylık ödemeli sahip olabilecek.
T10F V2 modelini tercih edecek kurumsal kullanıcılar için de 200 bin lira yüzde 0 faiz seçeneğinin yanı sıra 1 milyon 750 bin lira krediye yüzde 2,99 faizli 48 ay vadeli 71 bin 54 lira aylık ödemeli alternatif sunuluyor.
T10F'nin özellikleri
Togg T10F, T10X gibi kullanıcısını merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan ve uzaktan güncellemelerle sürekli gelişen ve yeni kalan bir cihaz olarak tasarlandı.
T10F, RWD standart menzil (arkadan itiş), RWD uzun menzil (arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere 3 farklı teknik versiyon ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak. 160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak.
Cihazın 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh'ye çıkacak.
28 dakikada hızlı şarjla yüzde 80 doluluk
T10F, hızlı şarj ile 28 dakikada yüzde 20’den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor.
Uzaktan güncellemeler ile sürekli kendini yenileyebilen sürücü destek sistemlerinin yer aldığı T10F, yedi hava yastığı, dayanıklı ve sağlam altyapısı ile her türlü yol koşulunda güvenli bir sürüş sağlıyor.
Cihaz, trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici ve akıllı şerit takip sistemi & şeritten ayrılma ikazı gibi özelliklere sahip bulunuyor.
T10F aynı zamanda V2 donanım seviyesinde çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı, sürücü dikkat asistanı, gelişmiş elektronik denge kontrolü gibi özellikleri standart, otomatik park asistanını ise opsiyon olarak sunuyor.