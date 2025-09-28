Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg T10F sedan modeli 15 Eylül’de satışa sunuldu. T10F model büyük ilgi görürken, hızlı teslimat için ayrılan bin adetlik kontenjan ilk günde tükendi. Şirket şimdi de 29 Eylül'den itibaren Almanya'da da T10X ve T10F için ön sipariş sürecini başlatacak. Togg T10X ve T10F Avrupa’da ne kadara satılacak? İşte Togg Almanya fiyatı. Benzer paragraf oluştur.
Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, sedan modeli T10F'i satışa sunarak ürün kataloğunu genişletti. 15 Eylül'de ön siparişe açılan model yoğun ilgi gördü. Hızlı teslimat için ayrılan bin adetlik kontenjan ilk gün doldu. Şirket, yarından itibaren Avrupa'da da ön satış sürecini başlatıyor. Almanya'da 29 Eylül'den itibaren T10X ve T10F için ön sipariş alınacak.
Togg T10X ve T10F Avrupa satış fiyatı ne kadar? Euro NCAP güvenlik testlerinden 5 yıldız alan araçların ilk etapta 1000 adedi piyasaya çıkacak, bunların 600'ü yıl sonuna kadar teslim edilecek. Ön sipariş ücreti 1000 euro olarak belirlendi ve başvurular Trumore platformu üzerinden yapılabilecek.
Model, farklı ihtiyaçlara uygun üç teknik versiyon ve iki donanım seçeneğiyle satışa sunuluyor. RWD Standart Menzil versiyonu 218 beygir gücünde, 350+ kilometre menzil sağlayan 52,4 kWh bataryaya sahip. 88,5 kWh batarya ile menzil 623 kilometreye çıkıyor.
Türkiye fiyatları V1 RWD Standart Menzil için 1 milyon 860 bin TL, V1 RWD Uzun Menzil için 2 milyon 170 bin TL, V2 RWD Uzun Menzil için 2 milyon 345 bin TL olarak açıklandı. T10F V2 için bireysel ve kurumsal kullanıcılara özel finansman kampanyaları devreye alındı.
Araç, 28 dakikada yüzde 80 hızlı şarj imkânı, uzaktan güncelleme (OTA), adaptif hız sabitleyici, akıllı şerit takip sistemi, çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı ve otomatik park desteği gibi gelişmiş güvenlik ve sürücü destek teknolojileriyle dikkat çekiyor.