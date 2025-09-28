Türkiye fiyatları V1 RWD Standart Menzil için 1 milyon 860 bin TL, V1 RWD Uzun Menzil için 2 milyon 170 bin TL, V2 RWD Uzun Menzil için 2 milyon 345 bin TL olarak açıklandı. T10F V2 için bireysel ve kurumsal kullanıcılara özel finansman kampanyaları devreye alındı.

Araç, 28 dakikada yüzde 80 hızlı şarj imkânı, uzaktan güncelleme (OTA), adaptif hız sabitleyici, akıllı şerit takip sistemi, çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı ve otomatik park desteği gibi gelişmiş güvenlik ve sürücü destek teknolojileriyle dikkat çekiyor.