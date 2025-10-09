Yeni Şafak
Tekir cinsi kedisi taşıma çantasından kaçtı: Bulana 100 bin lira ödül verecek

11:599/10/2025, Perşembe
G: 9/10/2025, Perşembe
IHA
Adana’da yaşayan genç kadın, kaybolan kedisini bulmak için sokaklarda gezip ağaçlara ve birçok noktaya el ilanı astı. Kedisini bulana 100 bin lira ödül vereceğini duyuran kadın, "Yeter ki kedim bulunsun, ona çok bağlıyım 3 gündür ağlamaktan uyuyamıyorum. Bulana nakit 100 bin lira ödül vereceğim" dedi.

Adana’da yaşayan 28 yaşındaki Serap Düzgün, geçtiğimiz pazar günü ismini ’Sakat’ koyduğu kedisiyle birlikte merkez Seyhan ilçesinde bulunan Dilberler Sekisi Parkı’na gitti. Burada Düzgün’ün kedisi bir anda taşıma çantasından kaçıp gözden kayboldu. Bunun üzerine gün boyu kedisini arayan Düzgün, bulamayınca evine döndü.


Pazartesi günü yeniden parka giden Düzgün, gördüğü herkese kedisini sordu ancak yine bir iz bulamadı ve üzerinde "Bulana 100 bin lira ödül var" yazılı el ilanı çıkarttı. Düzgün, ilanları ağaç ve konteynerlere yapıştırdı. Şimdi parkın çevresinde gezip kedisini arayan Düzgün, kedisini bulan kişiye 100 bin lira ödül verecek.


Serap Düzgün, 3 gündür kedisini aradığını anlatarak, "3 gündür uykusuz ve berbat bir durumdayım. Pazar sabahı kedim taşıma çantasından kaçtı. Kedimin arka ayağı aksıyor, sakat bir kedi. Evde büyümüş bir kedinin burada hayatta kalması çok zor. Bulmama yardım edilsin istiyorum" ifadelerini kullandı.


Kedisini bulana nakit 100 bin lira vereceğini söyleyen Düzgün, "Kedimi çok seviyorum. 100 bin lira nakit ödeme yapacağım. Sevgiyi üst düzey yaşayan birisiyim. Ödül için kendimi zorlarım, daha fazlasını bile verebilirim. Sadece 2 kişi aradı ama bulunmadı, herkesten yardım istiyorum. Şu anda kedim dünyada yapayalnız kaldı" diye konuştu.



#adana
#kedi
#kayıp
