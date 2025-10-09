Tekir cinsi kedisi taşıma çantasından kaçtı: Bulana 100 bin lira ödül verecek

Kedisini bulana nakit 100 bin lira vereceğini söyleyen Düzgün, "Kedimi çok seviyorum. 100 bin lira nakit ödeme yapacağım. Sevgiyi üst düzey yaşayan birisiyim. Ödül için kendimi zorlarım, daha fazlasını bile verebilirim. Sadece 2 kişi aradı ama bulunmadı, herkesten yardım istiyorum. Şu anda kedim dünyada yapayalnız kaldı" diye konuştu.







