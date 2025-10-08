Yeni Şafak
Karadeniz Ereğli’de sağanak ve dolu hayatı felç etti

21:018/10/2025, Çarşamba
Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, ilçe genelinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Kısa sürede şiddetini artıran yağmur ve dolu nedeniyle bazı işyerlerini su bastı, cadde ve sokaklar gölete döndü. 

Özellikle çarşı merkezinde tıkanan yağmur suyu giderleri taşkınlara yol açarken, yolun bir bölümü ile işyerleri sular altında kaldı. 

Belediye ekipleri ve çevredeki esnaflar su tahliyesi için yoğun çaba gösterdi.

Dolu ve sağanak yağış trafikte de aksamalara neden oldu. Belediye ekipleri temizlik ve su tahliye çalışmalarını sürdürdü.


