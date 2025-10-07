Meteoroloji uzmanı uyardı: Önümüzdeki 3 güne dikkat

"Cumaya kadar olan günler boyunca çarşamba, perşembe hızlı bir sıcaklık düşüşü var. İstanbul’da sıcaklıklar 19 derecelere kadar düşüyor. Ankara’da perşembe günü sıcaklıktan 16 dereceye kadar düşmesini bekliyoruz. Yine İzmir’de özellikle yarın, bugünkü kuvvetli yağışlarla birlikte sıcaklığın 18 dereceye kadar düşmesini beklemekteyiz. Bu düşüşlerle birlikte ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri altına düşecek. Bunun yanında gece sıcaklıklar biraz daha yüksek. Özellikle İstanbul’da 12-13 derece, İzmir’de 14 derece, Ankara’da 5-6 dereceler civarında. Kuvvetli yağışlarımız da var bu sistemin gelişiyle birlikte. Nerelerde? Salı günü için Marmara’nın batısı kıyıya gidiyor. Akşam saatlerine kadar kuvvetli yağışlar devam ediyor. Çarşamba günü Batı Karadeniz’in kıyı kesimlerinde, İç Ege’de, Güney Ege’de, Batı Akdeniz’e özellikle Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağışlar var. Doğu Akdeniz’de Adana, Osmaniye, Hatay’ın kıyı kesimleri, Kahramanmaraş’ın güney şeklindeki alanda da kuvvetli yağışların görülmesini bekliyoruz. Çarşamba günü Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde lodos kuvvetli olarak esecek. Yer yer 80 km saate kadar çıkmasını bekliyoruz. Bu bölgedeki vatandaşlarımızın da bu kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olmasını istemekteyiz. Hafta sonuna baktığımızda ise ülke genelinde yağış beklemiyoruz. Sıcaklıklar bir miktar artıyor. Ankara’da 16 dereceye kadar düşen sıcaklıkların hafta sonunda 19-20 derecelere çıkmasını bekliyoruz. İstanbul’da 21-22 dereceleri göreceğiz. İzmir’de de 24-25 derecelerin görülmesini tahmin etmekteyiz."