Terör destekçisi Fransızlara büyük şok: Türkiye SİHA'larla yerle bir etti

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait SİHA'lar, Suriye'nin Ayn El-Arab bölgesinde bulunan Fransız Lafarge şirketine ait tesisi vurdu.





Lafarge, terör örgütü PKK'ya çimento, beton, alçı gibi malzemelerle destek vererek Türkiye sınırında terör mevzileri oluşturmakla suçlanmıştı.









Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucunda, Lafarge'a ait Suriye'deki tesisin büyük ölçüde kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Lafarge'ın terör örgütlerine sağladığı altyapı desteği nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu hedefi vurması, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını ve sınırlarındaki güvenliği sağlama çabalarını vurguluyor.









Tesisler vuruldu





Türkiye sınırı ile M4 otoyolu arasındaki alanda faaliyet gösteren Lafarge’ın vurulan tesisinin görüntüleri ortaya çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları esnasında Türk SİHA’sının, söndürme ekiplerine hiçbir zarar vermeden itfaiyenin hemen yanındaki diğer tesisi bombalaması da kameralara yansıdı. Hava operasyonunun başarıyla icra edildiği anlar saniye saniye görüntülendi.













Fransız desteğiyle terör tünelleri inşa ettiler





Suriye’de Fransız çimento şirketi Lafarge'ın yardımıyla PKK/YPG tarafından çok sayıda tünel inşa edilmişti. Son olarak Irak’ın kuzeyinde 9 şehit verdiğimiz terör saldırısında da askeri üsse sızma girişiminde bulunan teröristlerin bazı tünelleri kullanarak bölgeye intikal ettiği belirtilmişti.









Terör örgütü PKK’nın, Fransa’nın desteğiyle kazılan tünellerin uzunluğu 650 kilometreyi bulduğu ifade edilmişti.





Fransız çimento fabrikası Lafarge, terör örgütü DEAŞ’a yardım etme suçunu kabul etmişti. ABD’de yürütülen bir davada Lafarge, toplamda 777 milyon dolar cezaya çarptırılmıştı. DEAŞ’ın öldürdüğü kişilerin aileleri, Fransız Lafarge firmasına ayrıca dava açmıştı.











