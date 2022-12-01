Terör operasyonunda yakalanan HDP Edremit ilçe başkanı tutuklandı

AFADın tespit ettiği heyelan bölgesindeyiz. Mahallemizde yıllardır heyelan yaşanıyor. Yaşanan heyelanlar nedeniyle AFADın hem jeolojik etüt hem de gözlem noktasında bir yıllık incelemesi ve takibi vardı ve bugün geldiğimiz noktada artık köyün yerinin değiştirilmesi kararı alındı. Bu karar, Cumhurbaşkanlığımızın kararnamesinde de geçiyor. AFAD son geldiğinde köyün yerleşik alanının başka bir yere taşınması ile ilgili bir çalışma başlatıldı. İnşallah uygun bir hazine arazisi ya da bir meranın TOKİye tahsisi ile köyde yaşayan hak sahibi 37 hane sahibi ve aynı zamanda hayvan damı dediğimiz yapıların vatandaşa uygun bir şekilde yapılması gündemde. Devletimiz, vatandaşımızı mağdur etmemek adına 20 yıllık kredilendirme yapacak. 0 faizli 18 yıl ödemeli 2 yıl ödemesiz şekilde de hak sahiplerine hem evlerini hem de damlarını teslim edecek. Vatandaşımız mağdur olmadan, kimsenin burnu kanamadan bu tahsisin hızlı bir şekilde yapılıp, köyün de taşınması şu anda zorunlu bir durum gibi görünüyor.