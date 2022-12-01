Terör operasyonunda yakalanan HDP Edremit ilçe başkanı tutuklandı

Balıkesir’de, terörle mücadele kapsamında çalışmalar kararlılıkla sürüyor. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK’ya yönelik operasyon düzenledi.
Şüphelilerden biri Çanakkale'de, 3’ü Balıkesir'de yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirilmişti.
3 kişi adli kontrolle serbest
AA’nın haberine göre; Balıkesir Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ileri sürülen zanlıların, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye getirilen şüphelilerden S.K, çıkarıldığı hakimlikçe PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan tutuklandı.
Terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakimliğe sevk edilen diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Savaştepe ilçesine bağlı yaklaşık 350 yıl önce kurulan kırsal Sarısüleymanlar Mahallesinde 10 yıl önce heyelanlar olmaya başladı.
Toprak kayması nedeniyle bazı evler oturulamayacak duruma geldi. 5 yıl önce meydana gelen heyelanda ise 2 ev ile 3 ahır hasar gördü. Bölgede hasar alan evlerin ve ahırların yerine yenileri yapılıp, sahiplerine teslim edildi ancak devam eden heyelanlar nedeniyle yeniden çatlaklar oluştu. 37 konut ve 36 ahırın bulunduğu bölgede AFAD tarafından çeşitli incelemeler de yapıldı.
Mahalleli, heyelan riski olan bölgedeki evlerinde otururken, yer altından gelen sesler duydukları gerekçesiyle AFADa bilgi verdi.AFAD ekipleri, yeniden inceleme başlattı. İnceleme sonucu raporu hazırlandı. Mahallede 3 ayrı bölgede heyelanlı alanın bulunduğu belirtilen raporda; bölgenin jeolojik yapısı ve eğiminin heyelan oluşumuna müsait olduğu, bu sebeple heyelanlı alanların genişleyebileceğinin öngörüldüğü, afete maruz bölge içerisinde kalan 37 konut ve 36 ahırın afet riski taşımayan güvenli bir alana nakledilmesi gerektiği bildirildi. Mahallenin taşınmasıyla ilgili karar Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde de yayınlandı. Kırsal mahallede yaşayan vatandaşlar, yer altından gelen seslerin sürdüğünü belirtip, yeni yapılacak evler için yer tespitinin yapılması için talepte bulundu.
BELEDİYE BAŞKANI BÖLGEYİ İNCELEDİSavaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek, heyelan bölgesindeki mahalleye giderek incelemelerde bulundu. Süreç hakkında değerlendirmelerde bulunan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:
AFADın tespit ettiği heyelan bölgesindeyiz. Mahallemizde yıllardır heyelan yaşanıyor. Yaşanan heyelanlar nedeniyle AFADın hem jeolojik etüt hem de gözlem noktasında bir yıllık incelemesi ve takibi vardı ve bugün geldiğimiz noktada artık köyün yerinin değiştirilmesi kararı alındı. Bu karar, Cumhurbaşkanlığımızın kararnamesinde de geçiyor. AFAD son geldiğinde köyün yerleşik alanının başka bir yere taşınması ile ilgili bir çalışma başlatıldı. İnşallah uygun bir hazine arazisi ya da bir meranın TOKİye tahsisi ile köyde yaşayan hak sahibi 37 hane sahibi ve aynı zamanda hayvan damı dediğimiz yapıların vatandaşa uygun bir şekilde yapılması gündemde. Devletimiz, vatandaşımızı mağdur etmemek adına 20 yıllık kredilendirme yapacak. 0 faizli 18 yıl ödemeli 2 yıl ödemesiz şekilde de hak sahiplerine hem evlerini hem de damlarını teslim edecek. Vatandaşımız mağdur olmadan, kimsenin burnu kanamadan bu tahsisin hızlı bir şekilde yapılıp, köyün de taşınması şu anda zorunlu bir durum gibi görünüyor.
KÖYÜMÜZ RİSK ALTINDAHeyelan nedeniyle risk altında olduklarını dile getiren Sarısüleymanlar Mahalle Muhtarı Muhittin Arslan, Köyümüz heyelan nedeniyle risk altında. Daha önce de konutlar yıkıldı. Yeni evler de yapıldı ama o evlerde de çatlaklar oluştu. Şimdi bir tek ev değil, bütün evlerin hepsinde çatlaklar var. Halkımız korku içinde yaşıyor. Onun için Balıkesir İl Afet Müdürlüğünden inceleme ekipleri geldi. Köyümüzün taşınmasına karar verildi. Şu an için bir an evvel köyümüzün taşınmasını istiyoruz. Köy halkı olarak yeni yerimizin belirlenmesini istiyoruz dedi.
KORKU İÇİNDE YAŞIYORUZEvlerinde korku içinde yaşadıklarını belirten Kadir Kurt, Gördüğünüz gibi her taraf çökmüş, yarılmış durumda. Heyelan bölgesindeyiz. AFAD ile görüştük, köyün taşınacağını söylediler. En kısa zamanda evlerin taşınması lazım. Ne zaman, ne olacağı belli değil diye konuştu.
DERİNDEN GELEN SESLER DUYUYORUZMahallede doğup, büyüdüğünü söyleyen Ruhi Arslan ise, 5 yıl önce yaşanan heyelanda göçük meydana geldiğini dile getirerek, Derinden gelen sesler duyuyoruz. Heyelan devam ediyor. Duvarlarım çatlak. Bizim ne zaman ne olacağımız belli değil. Korku içinde yaşıyoruz. Hayatımız tehlike altında. Ekim yaptığım yerin altında su kaynıyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz ifadelerini kullandı.
Ruhi Arslanın eşi Gülten Arslan de, Her zaman için canımız tehlikede yatıyoruz. Yastığa kafamızı koyduğumuz zaman depremde meydana gelen uğultu gibi bir ses duyuyoruz. Duvarlarımıza çivi çakmak bile yasak. Sürekli beklemedeyiz, tehlikedeyiz. Korkuyoruz dedi.
Mahallede yaşayanların bir kısmının evlerini terk ettiğini söyleyen Ulkiye Çelik, Akrabalarımızdan bir kısmı evlerini terk etti. Ben nereye gideyim? Zaten kalp hastasıyım. Evlerimizin yapılmasını istiyoruz. Heyelan nedeniyle çevrede meydana gelen yarıklar nedeniyle bu yarıklardan yılanlar, çıyanlar çıkıyor ifadelerini kullandı.
Balıkesir'de bir mahalle diken üstünde: Derinden gelen sesler duyuyoruz
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinin heyelan riski taşıyan kırsal Sarısüleymanlar Mahallesi'nde vatandaşların yer altından gelen sesler duydukları ihbarı üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından inceleme yapıldı. AFAD, heyelan bölgesinde olduğu tespit edilen mahallenin taşınması yönünde rapor düzenledi. Mahallenin taşınmasıyla ilgili karar Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde de yayınlandı.
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Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi. Kırsal mahalle sakinlerinin müdahalesi sonucu can kaybı olmaması teselli edici oldu.
Mehmet Dağtekin ve İsmail Koştur’a ait evlerden birinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaptı.
Mahalle merkezinde bulunan binanın çatısının alev aldığı mahalle sakinleri bir araya gelerek yangın arazözü, hortumlar ve kovalarla ilk müdahaleye başladı.
Yangın esnasında Yaylabayır mahallesinde bir programda bulunan Sındırgı Belediye Başkan Yardımcısı Salih Durak ve belediye personeli ilk müdahalede mahalle halkına yardım etti.
Yaylabayır mahallesinde bulunan Orman İşletme müdürlüğüne ait orman arazözü de hızlı bir şekilde olay yerine intikal ederek yangına müdahale etti.
Yangının çevreye sıçraması engellendi. Kısa bir süre içerisinde yangın alanına gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sındırgı İtfaiye amirliği ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı.
Sındırgı Belediyesine ait tankerler ve personel de yangın söndürme çalışmalarında yer aldı. Yangın haberini alan Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, AK Parti ilçe başkanı Mehmet Cemil Atla, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı İsmail Tavşanoğlu da mahalleye geldi.
Evlerin yakınında bulunan yangın vanası, arazözün dolu ve mahalle halkının bilinçli olması olası bir facianın önüne geçti. Can kaybının yaşanmaması teselli edici oldu. Yangın sonrası 2 ev kullanılamaz hale geldi.
Yaylabayır mahalle muhtarı Mustafa Eraslan “Yaylabayırda maalesef üç tane evimiz yandı. Elektrik kontağından çıktığı düşünülüyor. Bütün itfaiye, belediye, orman ekipleri herkes burada. Ekrem başkanım dahil bütün daire amirleri de burada. Tek tesellimiz can kaybı olmaması. İlk etapta vatandaşlarımız kendi imkanlarıyla müdahale etti. Daha sonra mahallemize ait olan yangın tankeri ve orman arazözü ile müdahale edilerek, yangının hafiflemesi ve söndürülmesi sağlandı. Büyükşehir itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı. Tekrar mahalleme, Sındırgımıza geçmiş olsun.” dedi.
Balıkesir'de korkutan yangın: Mahalle halkının müdahalesi faciayı önledi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Yaylabayır kırsal mahallesinde akşam saatlerinde bir evin çatısında çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu. Kısa sürede bitişik evlere sıçrayan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi, can kaybının yaşanmaması teselli edici oldu.