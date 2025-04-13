Terör ve yolsuzluk soruşturmasından tutuklu olan Murat Ongun Tuncay Yılmaz ve Fatih Keleş farklı cezaevlerine sevk edildi

İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmasında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan tutuklu bulunan Murat Ongun, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna; Tuncay Yılmaz, Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna; Fatih Keleş ise Kocaeli 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi.
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#Murat Ongun
#Tuncay Yılmaz
#Fatih Keleş