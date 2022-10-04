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ANKARA

Teröre bir darbe daha: 7 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Teröre bir darbe daha: 7 PKKlı öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğiz! Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

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