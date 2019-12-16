Teröre futbolla dur denilecek

BtcTurk Yeni Malatyaspor’ın girişimleriyle başlatılan Malatya Spor Köyü ve Sporcu Akademisi projesi kapsamında, Hakkari, Siirt, Şırnak, Van başta olmak üzere pek çok doğu ilinde tespit edilen yetenekli 41 çocuk Malatya’ya getirildi.

ÇOCUKLARIMIZIN UMUDU OLACAK

Adil Gevrek

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Malatyaspor’un kullanımına verdiği Yeni Malatya Stadyumu’nun yanındaki arazide futbol köyü projesinin ilk etap çalışmalarına başlandı. Projenin tamamlanması için 150 milyon TL’lik bütçe oluşturulması hedefleniyor. Btc Türk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, kulüp yetkililerinin altyapı futbol seçmeleri “Biz daha fazla çocuğumuzu teröre kurban etmek istemiyoruz. Bu işin önüne de en iyi sporla geçeceğimize inanıyoruz. Kuracağımız futbol köyü doğu ve güneydoğulu çocuklarımızın yeni umudu olacak” diye konuştu.