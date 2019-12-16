Gündem Teröre futbolla dur denilecek
MALATYA

Teröre futbolla dur denilecek

Terör örgütü PKK’nın doğu ve güneydoğudaki çocukları çeşitli vaatlerle kandırarak dağa götürmesinin önüne geçmek için önemli bir proje hayata geçiyor.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Yeni Malatya Stadyumu
Yeni Malatya Stadyumu

BtcTurk Yeni Malatyaspor’ın girişimleriyle başlatılan Malatya Spor Köyü ve Sporcu Akademisi projesi kapsamında, Hakkari, Siirt, Şırnak, Van başta olmak üzere pek çok doğu ilinde tespit edilen yetenekli 41 çocuk Malatya’ya getirildi.

ÇOCUKLARIMIZIN UMUDU OLACAK

Adil Gevrek

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Malatyaspor’un kullanımına verdiği Yeni Malatya Stadyumu’nun yanındaki arazide futbol köyü projesinin ilk etap çalışmalarına başlandı. Projenin tamamlanması için 150 milyon TL’lik bütçe oluşturulması hedefleniyor. Btc Türk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, kulüp yetkililerinin altyapı futbol seçmeleri “Biz daha fazla çocuğumuzu teröre kurban etmek istemiyoruz. Bu işin önüne de en iyi sporla geçeceğimize inanıyoruz. Kuracağımız futbol köyü doğu ve güneydoğulu çocuklarımızın yeni umudu olacak” diye konuştu.

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GÜNDEM
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