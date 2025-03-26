Teröristbaşı Öcalan'ın ailesinden İmralı başvurusu: Bakan Tunç'tan açıklama geldi

"İstanbul'daki adli soruşturmalar sonrası Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının öncülük ettiği sokak çağrısından sonra birtakım eylemler gerçekleşti. Bu eylemler sırasında tabii taşkınlık yapanlar oldu. Taşkınlık yapanlara ilişkin güvenlik güçlerimizin huzuru, sükuneti sağlayabilmek için birtakım tedbirler alması gerekiyordu. Özellikle toplantı ve gösteri yürüyüşü kanununa muhalefetten başlayan gözaltılar oldu. Bu gözaltılar içerisinde adliyeye sevk edilip tutuklananlar da söz konusu oldu. Tabii bunların içerisinde olaylara karışan, şiddete varan eylemlerde bulunanlarla ilgili her bir kişi bakımından dosyalarının durumunu bilmek lazım. Tabii ki gazetecilerin tutuklanmasını hiç kimse istemez. Gazetecilerimiz toplumu bilgilendirmek için görev yapan kişiler; ama orada gazeteci olarak bulunup şiddet eylemine katılmışsa o zaman da tabii ki yargı dosyasındaki durum nedir, onu bizim bilmemiz mümkün değil. Bahsettiğiniz gazetecilerle ilgili olarak arkadaşlar girerken de söylediler bana. Onların durumlarını bir soralım, araştıralım. Yani gazetecilerin bir mağduriyeti söz konusu olmasın. Çünkü orada eğer 'gazeteciyim' diyerek şiddet eylemlerine karışmış ve orada provokasyona yönelik birtakım girişimleri olmuşsa ki o da doğru değil, o gazetecilik faaliyeti o zaman olmaz. Ama durumlarına bir baktıralım