DEM Parti'den 'süreç' açıklaması: Bizim açımızdan hala devam ediyor

"Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dönük gerçekleştirilen operasyon ve Türkiye'nin içinden geçtiği genel atmosferi de elbette değerlendiriyoruz ve önemli bir dönemeçten geçiyoruz. Bunlardan yola çıkarak görüşmelerin tıkandığını ifade etmek için çok erken. Biz şimdilik bunu böyle ifade etmiyoruz. Biz görüşmelerin ve müzakere sürecinin devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz; çünkü ortada bekleyen çok önemli sorunlar var. Türkiye'nin demokratikleşme ve Kürt sorununu çözme gibi çok temel sorunları var. Bu nedenle DEM Parti olarak; bu sürecin ilerlemesi, İmralı Adasındaki görüşmelerin sürmesi ve aynı zamanda Öcalan'ın fiziki koşullarının iyileştirilmesi ve kongresini toplayabilecek koşulların sağlanması gerektiğinin altını bir kez daha çizmek isterim. Bizim açımızdan bu süreç hala devam ediyor"