Teröriste geçit yok

DEAŞ, PKK, FETÖ ve DHKP-C gibi örgütlere yönelik sadece 2017’de 73 bin 830 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 86 bini aşkın kişi gözaltına alınırken, 26 binden fazlası tutuklandı.

RİSK ANALİZ ÜNİTELERİ

Alınan tedbirlerden yabancı teröristler da kaçamadı. Suriye, Irak gibi bölgelerde faaliyet gösteren teröristler, havalanı, otobüs terminali ve sınır bölgelerinde kurulan Risk Analiz Ünitelerine takıldı. Bu üniteler sayesinde 5 bin 217 terörist adımını Türkiye’ye atar atmaz sınır dışı edildi.