Teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı

Bozkurt, \"Semra Güzel, bir kez değil 2014 ve 2015 yılında birer kez olmak üzere en az iki kez Volkan Bora ile görüşmek üzere Kuzey Irak'a geçmiş. Güzel, teröristin annesini de yanında götürmüş! \" ifadelerini kullandı.