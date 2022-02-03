Teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı

TBMM Hazırlık Komisyonu oy çokluğu ile HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi.
Ne olmuştu?
Terör örgütü PKK'ya yönelik hava harekatında öldürülen terörist Volkan Bora'nın cep telefonundan HDP vekili Semra Güzel ile samimi fotoğrafları çıktı. 2017 yılında öldürülen teröristin, HDP'li Güzel ile sözlü olduğu, hem HDP hem de Güzel tarafından kabul edildi.
Terörist Volkan Bora'nın, Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine HDP'li vekilin dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle fezleke düzenlendi.