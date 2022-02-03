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POLİTİKA

Teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı

TBMM Hazırlık Komisyonu oy çokluğu ile HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi.

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Haber Merkezi DHA
Teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDPli Semra Güzelin dokunulmazlığı kaldırıldı
HDP'li Güzel ve terörist sevgilisi Volkan Bora.

TBMM Hazırlık Komisyonu oy çokluğu ile HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi.

Ne olmuştu?

Terör örgütü PKK'ya yönelik hava harekatında öldürülen terörist Volkan Bora'nın cep telefonundan HDP vekili Semra Güzel ile samimi fotoğrafları çıktı. 2017 yılında öldürülen teröristin, HDP'li Güzel ile sözlü olduğu, hem HDP hem de Güzel tarafından kabul edildi.

Terörist Volkan Bora'nın, Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine HDP'li vekilin dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle fezleke düzenlendi.

Ayrıntılar geliyor...

Teröristle sözlü olan HDP vekilinin PKK kampındaki yeni fotoğrafları ortaya çıktı: Eczacılık yapıp futbol oynamış
FOTOĞRAF 17
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Terör örgütü PKK'ya yönelik hava harekatında öldürülen terörist Volkan Bora'nın cep telefonundan HDP vekili Semra Güzel ile samimi fotoğrafları çıktı. 2017 yılında öldürülen teröristin, HDP'li Güzel ile sözlü olduğu, hem HDP hem de Güzel tarafından kabul edildi.<br><br>
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Terörist Volkan Bora'nın, Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine HDP'li vekilin dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle fezleke düzenlendi. <br><br>
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SuperHaber, PKK'lı terörist Volkan Bora ile HDP'li Güzel'in terör kamplarında çekilen yeni fotoğraflarını yayımladı.
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Yeni fotoğraflarda, doktor olan Güzel'in, PKK eczanesinde görüntülendiği fotoğraflar kadar, PKK'lı teröristlerin spor aktivitelerinde boy göstermesi de dikkat çekti.
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Öte yandan fotoğrafları ortaya çıkaran gazeteci Ceyhun Bozkurt, HDP'li vekilin savunduğunun aksine, PKK kampına birden fazla kez gittiğini de açıkladı.
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Bozkurt, \"Semra Güzel, bir kez değil 2014 ve 2015 yılında birer kez olmak üzere en az iki kez Volkan Bora ile görüşmek üzere Kuzey Irak'a geçmiş. Güzel, teröristin annesini de yanında götürmüş! \" ifadelerini kullandı.
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Teröristle sözlü olan HDP vekilinin PKK kampındaki yeni fotoğrafları ortaya çıktı: Eczacılık yapıp futbol oynamış
HDP vekili Semra Güzel'in terörist sözlüsü Volkan Bora ile çekilen yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda Güzel'in PKK kampında eczacılık yaptıpı ve teröristlerle futbol oynadığı da görüldü.

HDP'li Semra Güzel savunmaya çıkamadı
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