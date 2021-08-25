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ANKARA

Teröristlere darbe üstüne darbe: 9 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Teröristlere darbe üstüne darbe: 9 PKKlı öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Mehmetçikten Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere geçit yok! Terörist saldırılarına karşı her türlü tedbiri alan Komandolarımız, 8'i Barış Pınarı bölgesinde, 1'i de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 9 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."

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