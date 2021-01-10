​Teröristlerin soytarısı ​

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun, “DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yaptığı” gerekçesiyle daha önce 1 yıl 8 ay ceza aldığını belirtti. Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır. CHP İstanbul İl Başkanı DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP terör örgütlerinin elemanıdır. DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2019/171 esas nolu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştır. MLKP’nin sözde kurucu liderlerinden Hasan Ocak, PKK’nın kurucularından Sakine Cansız, DHKP-C’li Ebru Timtik, sözde liderleştirdiği teröristlerden sadece birkaçıdır.”

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YÜZÜNE VURDULAR

Boğaziçi Üniversitesi’nde MLKP’lilerin başrolde olduğu eylemlere giderek “örgütlü dayanışma” vurgusu yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, terör örgütleri ile bir bağlantısının olmadığını, bunun kanıtlanması gerektiğini söylemişti. Bu açıklamanın ardından Kaftancıoğlu’nun daha önce sosyal medyada terör örgütlerine destek mahiyetinde yapmış olduğu paylaşımlar gündeme geldi.

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PKK’lı terörist Sakine Cansız’ın Paris’te öldürülmesinin ardından “İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeder’ demiş Sakine Cansız. Ve insanlık yine kaybetti” paylaşımını yapan Kaftancıoğlu, daha sonra bu tweeti sildi. MLKP terör örgütünün kurucu üyelerinden Hasan Ocak için “Hasan Ocak yaşıyor. Komutana bin selam!” ifadelerini kullanan Kaftancıoğlu, DHKP-C’li Helin Bölek’in ölümünün ardından da CHP Kadın Kolları’nın hazırladığı başsağlığı mesajını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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