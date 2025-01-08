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Terörizmin finansmanına neşter

Terörizmin finansmanına neşter

Oğuzhan Ürüşan
04:008/01/2025, Çarşamba
G: 8/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Türkiye’nin ulusal güvenliğini tehdit eden terör örgütleri ve yasa dışı finansman faaliyetlerine yönelik mücadele kapsamında belirli kişi ve kuruluşlara ait mal varlıklarının dondurulmasına yönelik karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından alınan ortak karar doğrultusunda, terör örgütü PKK bağlantılı 7 gerçek kişi ile 5 tüzel kişinin, DEAŞ ve El-Kaide bağlantılı 22 gerçek kişinin ve FETÖ bağlantılı 1 gerçek kişi ile 9 tüzel kişi ve kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.



#resmi gazete
#FETÖ
#Terör

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