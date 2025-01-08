Terörizmin finansmanına neşter

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından alınan ortak karar doğrultusunda, terör örgütü PKK bağlantılı 7 gerçek kişi ile 5 tüzel kişinin, DEAŞ ve El-Kaide bağlantılı 22 gerçek kişinin ve FETÖ bağlantılı 1 gerçek kişi ile 9 tüzel kişi ve kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.