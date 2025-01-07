FETÖ firarisi Cevheri Güven'e bilgi sızdıran polisler hakim karşısına çıkacak

Hazırlanan iddianamede, Ankara 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütü ile bağlantılı 'gizli tanık' davasında tutuksuz yargılamaları devam eden polisler, eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan'ın, 'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Gizliliğin ihlali' suçlarından 9'ar yıl 6 aydan 21'er yıl 6 aya kadar hapsi, soruşturma kapsamında tutuklanan polis memuru Serkan Dinçer'in ise 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.