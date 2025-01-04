FETÖ'cü Güven'e köstebeklik yapmışlar

İddianamede, şüphelilerden Serkan Dinçer’in Emniyet'te görev yaptığı dönemde örgüt adına bilgi sızdırdığı belirtiliyor. Ayrıca, zanlının telefon ve dijital materyallerinde yapılan incelemelerde çok sayıda şifreli mesaj ve dosya bulunduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin sosyal medya platformlarında sahte hesaplar açarak FETÖ/PDY propagandası yaptığı ve hükümete karşı algı operasyonları düzenlediği belirlendi.