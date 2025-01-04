FETÖ'cü Güven'e köstebeklik yapmışlar

Ankara'da 'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında FETÖ firarisi Cevheri Güven'e bilgi ve belge sağladıkları iddiasıyla 3 emniyet mensubuna yeni dava açıldı.
Emniyet mensupları hakkında, 'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Gizliliğin ihlali' suçlarından Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanık polisler eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan hakkında kabul edilen iddianameyle, haklarında ayrı ayrı 9'ar yıl 6 aydan 21'er yıl 6 aya kadar hapis cezaları istendi.
FETÖ İLE BAĞLANTILI
İddianamede, şüphelilerden Serkan Dinçer’in Emniyet'te görev yaptığı dönemde örgüt adına bilgi sızdırdığı belirtiliyor. Ayrıca, zanlının telefon ve dijital materyallerinde yapılan incelemelerde çok sayıda şifreli mesaj ve dosya bulunduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin sosyal medya platformlarında sahte hesaplar açarak FETÖ/PDY propagandası yaptığı ve hükümete karşı algı operasyonları düzenlediği belirlendi.