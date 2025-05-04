Terörsüz Türkiye’den vazgeçmeyiz

Terör örgütü PKK, elebaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısının üzerinden 2 ay geçmesine rağmen sözde büyük kongresini toplamadı. Örgütten beklenen fesih kararı gecikse de Ankara’da “Vazgeçen taraf biz olmayacağız” kararlılığı hakim. Terörsüz Türkiye hedefinde aksama olmadığını kaydeden kaynaklar, örgüt içinde ve örgütü etkileyen güçler arasında terörün bitmesini istemeyenler olduğuna dikkat çekti. PKK’nın silah bırakması için gereken çağrının İmralı’dan geldiğini hatırlatan kaynaklar, ilerleyen günlerde örgüt içindeki direncin de kırılacağına işaret etti. Örgütten gelen “Süreci bizzat Öcalan yürütsün” talebinin hukuken ve fiziken mümkün olmadığı belirtilirken, fesih kararının halen duyurulmamış olması göz önüne alındığında, DEM Parti’den gelen “Öcalan’a iletişim ve çalışma özgürlüğü” talebinin de müzakere konusu olamayacağına dikkat çekildi.