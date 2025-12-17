Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Terörü gündemimizden ilanihaye çıkaracağız

Terörü gündemimizden ilanihaye çıkaracağız

04:0017/12/2025, Çarşamba
G: 17/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Numan Kurtulmuş.
Numan Kurtulmuş.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 16. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve büyükelçileri Meclis’te kabul etti. Burada bir konuşma yapan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinin kısa sürede önemli bir aşamaya geldiğini belirterek, “Bu sefer Türkiye kazanacak. Milletimiz kazanacak ve terörü ilanihaye Türkiye’nin gündeminden kaldıracağız” dedi.

İLKELİ VE AKTİF BİR DIŞ POLİTİKA

Dünyanın yüksek belirsizlikler ve çok kutuplu bir düzene doğru ilerlediğini ifade eden Kurtulmuş, uluslararası kurumların büyük ölçüde işlevsiz hale geldiğine dikkat çekti. Küreselleşme ile bölgeselleşmenin eş zamanlı yaşandığını vurgulayan Kurtulmuş, iklim krizi, gıda güvenliği, enerji ve ulaştırma hatlarının yeni gerilim ve iş birliği alanları oluşturduğunu söyledi. Türkiye’nin bu yeni dönemde ilkeli, kararlı ve aktif bir dış politika izlediğini dile getirdi.

TEK EKSEN TÜRKİYE EKSENİ

Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze’de ateşkes ve bölgesel krizlerde “prensipli müzakere” anlayışıyla hareket ettiğini belirten Kurtulmuş, insani diplomasi ve lider diplomasisinin Türkiye’nin en güçlü dış politika araçları arasında yer aldığını kaydetti. Türkiye’nin herhangi bir bloğun parçası olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, “Türkiye’nin tek ekseni Türkiye eksenidir” ifadelerini kullandı. Türk dış politikasının dört temel ilke üzerine kurulu olduğunu söyleyen Kurtulmuş, bunları tutarlılık, meşruiyet, vicdan ve zamanın ruhu olarak sıraladı. Özellikle Gazze konusunda Türkiye’nin insanlık cephesinin öncüsü olduğunu belirten Kurtulmuş, dış politikada meşruiyetin kaynağının milli irade olduğunu vurguladı.

SONA YAKLAŞIYORUZ

Terörle mücadelede Türkiye’nin ağır bedeller ödediğini hatırlatan Kurtulmuş, Cumhuriyet tarihinin yarısının terörle geçtiğini, terörün Türkiye’ye maliyetinin trilyonlarca doları bulduğunu ifade etti. TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirten Kurtulmuş, sürecin başarıya ulaşmasıyla “Türkiye modeli”nin uluslararası alanda örnek gösterileceğini söyledi. Programın ardından Kurtulmuş, Bakan Fidan ve büyükelçilerle TBMM Şeref Merdivenleri’nde hatıra fotoğrafı çektirdi.



#terörsüz türkiye
#Numan Kurtulmuş
#Siyaset
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ubisoft, Amazon’un 'march of giants' oyununu satın alıyor