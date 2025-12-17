Terörü gündemimizden ilanihaye çıkaracağız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 16. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve büyükelçileri Meclis’te kabul etti. Burada bir konuşma yapan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinin kısa sürede önemli bir aşamaya geldiğini belirterek, “Bu sefer Türkiye kazanacak. Milletimiz kazanacak ve terörü ilanihaye Türkiye’nin gündeminden kaldıracağız” dedi.

İLKELİ VE AKTİF BİR DIŞ POLİTİKA

Dünyanın yüksek belirsizlikler ve çok kutuplu bir düzene doğru ilerlediğini ifade eden Kurtulmuş, uluslararası kurumların büyük ölçüde işlevsiz hale geldiğine dikkat çekti. Küreselleşme ile bölgeselleşmenin eş zamanlı yaşandığını vurgulayan Kurtulmuş, iklim krizi, gıda güvenliği, enerji ve ulaştırma hatlarının yeni gerilim ve iş birliği alanları oluşturduğunu söyledi. Türkiye’nin bu yeni dönemde ilkeli, kararlı ve aktif bir dış politika izlediğini dile getirdi.

TEK EKSEN TÜRKİYE EKSENİ

Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze’de ateşkes ve bölgesel krizlerde “prensipli müzakere” anlayışıyla hareket ettiğini belirten Kurtulmuş, insani diplomasi ve lider diplomasisinin Türkiye’nin en güçlü dış politika araçları arasında yer aldığını kaydetti. Türkiye’nin herhangi bir bloğun parçası olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, “Türkiye’nin tek ekseni Türkiye eksenidir” ifadelerini kullandı. Türk dış politikasının dört temel ilke üzerine kurulu olduğunu söyleyen Kurtulmuş, bunları tutarlılık, meşruiyet, vicdan ve zamanın ruhu olarak sıraladı. Özellikle Gazze konusunda Türkiye’nin insanlık cephesinin öncüsü olduğunu belirten Kurtulmuş, dış politikada meşruiyetin kaynağının milli irade olduğunu vurguladı.

SONA YAKLAŞIYORUZ

Terörle mücadelede Türkiye’nin ağır bedeller ödediğini hatırlatan Kurtulmuş, Cumhuriyet tarihinin yarısının terörle geçtiğini, terörün Türkiye’ye maliyetinin trilyonlarca doları bulduğunu ifade etti. TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirten Kurtulmuş, sürecin başarıya ulaşmasıyla “Türkiye modeli”nin uluslararası alanda örnek gösterileceğini söyledi. Programın ardından Kurtulmuş, Bakan Fidan ve büyükelçilerle TBMM Şeref Merdivenleri’nde hatıra fotoğrafı çektirdi.







