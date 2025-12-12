AK Parti'den Terörsüz Türkiye Raporu: Silah bırakmada 3 kritik eşik

Edinilen bilgiye göre, komisyonun AK Partili üyeleri, hazırladıkları raporu AK Parti Grup Başkanlığı'na önceki gün teslim etti. Raporun son okuması, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından yapıldı. Rapor son şeklini ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yapılacak sunumdan sonra kazanacak.





10 BÖLÜMLÜK RAPOR





AK Parti 9 bölümden oluşan rapora 1 bölüm daha ekledi. Toplamda 10 bölüme çıkarılan rapordaki demokratikleşme kısmı genişletildi.





SÜREÇ İSTENDİĞİ GİBİ İLERLERSE YASA ÇALIŞILACAK





Raporda işaret edilen silah bırakma ve fesih süreçlerinin tamamlanarak, yasal mekanizmanın kurulması içinse '3 kritik eşik' olduğu belirtildi. Kritik eşik olarak Kandil'in etkisiz hale getirilmesi, Suriye'de 10 Mart mutabakatına uyulması, Kandil'in etkisizleşmesinin ardından Suriye'de de örgütsel bir varlık alanın oluşturulmaması tanımlandı. Sürecin böyle ilerlemesi halinde Meclis'in yasa çalışmasına geçeceği belirtildi.













TERÖRSÜZ TÜRKİYE FELSEFESİ





Raporda, AK Parti'nin Terörsüz Türkiye felsefesi de anlatıldı. Özgürlükçü bir yaklaşımın benimsendiğinin raporda, mücadele sürecini yürütürken hayata geçirilen demokratikleşme hamleleri olan TRT Kürdi'nin açılması ve yaşayan diller ile lehçeler çalışmalarına da yer verildi. AK Parti'nin sorunun çözümünde 'samimi' ve 'özgürlükçü' olduğu kaydedildi.





DÜNYA ÖRNEKLERİ RAPORDA





Dünyada terör örgütlerinin fesih süreçleri örneklerle anlatıldı. Terörün sebep olduğu ekonomik kayıplar ve bu sorunun bitmesinin ardından yapılacaklara odaklanıldı.













KANUNUNİ DÜZENLEMELER





Raporda son bölüm kanuni düzenlemelere ayrıldı. Örgütün varlığının sona erdiğinin devlet tarafından tescil edilmesi halinde örgüt üyeliğinden suçlar düşeceği ve cezaevindeki örgüt üyeliğinden hüküm giyen ama yardım yataklık ile terör propagandasından ceza alanların denetimli serbestliğe ayrılması da raporda yer aldı. Davası devam edenler açısından da kovuşturma düşeceği ve 5 yıl adli takip şartıyla bunların tahliye edilebileceği kaydedildi.





UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK





Örgütün bütün insan kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, silah kaçakçılığı ve haraç konusunun ortadan kaldırılması da AK Parti'nin raporunda ayrı bir başlık altında değerlendirildi. Demokratikleşme konusunda da bazı siyasi yasakların kaldırılabileceği ve terörden yatan yaşlı, hasta, engellilerin affedilmesi gibi düzenlemeler yapılması da gündemde.





YASA TEKLİFİ NASIL HAZIRLANACAK?





Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un partilerin görüş, öneri ve katkılarını aldıktan sonra ya resmi ekibiyle bir ortak metin çıkarabileceği ya grup başkanvekillerini toplayarak raporu oluşturması üzerinde duruluyor. Kurtulmuş'un komisyonu oluşturan tüm partilerde birer vekilin temsil edildiği ortak çalışma grubu oluşturma olasılığı da masada duruyor. Bu grubun da ortak metni yazması veya bütün raporlar arka arkaya konularak kapsamlı bir rapor oluşturulması üzerinde duruluyor.







