Terörüstlere darbe üstüne darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri teröristlere darbe indirmeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince gerçekleştirilen 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner Erden Operasyonu'nda bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sonucu, 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadeler kullanıldı.
- Böylelikle Ağrı ve Tunceli’de gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 6 oldu. Bölgede operasyon devam ediyor.