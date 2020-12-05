Teşkilata gençlik aşısı ​

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Kadın Kolları bünyesinde “Gençlik Komisyonu” oluşturacaklarını açıkladı. AK Parti’nin farklı birimlerinde görev yapan gençleri bu komisyona alacaklarını belirten Çam, sahada tecrübe ile gençleri bir araya getirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Çam, “Gençlerin Türkiye’ye dair hedefleri var. Bir şeyleri değiştirmek istiyor, dünya okumasını çok iyi yapıyorlar. Biz onlardan faydalanıyoruz. Bizim tecrübelerimiz de onlara yol çiziyor” diye konuştu.
5 MİLYON KADIN ÜYE
- Gençlerin AK Parti’ye uzak olmadığını ama sorgulayıcı olduğunu belirten Çam, “Bu da ülkeyi daha ileriye götürecek ana unsuru oluşturuyor” dedi. Erdoğan’ın talimatıyla teşkilatları gençleştirdiklerini belirten Çam, AK Parti’deki kadın üye sayısına dikkat çekti: “Partiye oy verenlerin yüzde 50’den fazlası kadın seçmen. Kadın Kolları’na üye sayısında 5 milyon hedefi koymuştuk. Bu hedefi yıl sonu olmadan aştık ve üye sayımız şu anda 5 milyon 229 bin 105.”