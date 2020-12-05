Teşkilata gençlik aşısı ​

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Kadın Kolları bünyesinde “Gençlik Komisyonu” oluşturacaklarını açıkladı. AK Parti’nin farklı birimlerinde görev yapan gençleri bu komisyona alacaklarını belirten Çam, sahada tecrübe ile gençleri bir araya getirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Çam, “Gençlerin Türkiye’ye dair hedefleri var. Bir şeyleri değiştirmek istiyor, dünya okumasını çok iyi yapıyorlar. Biz onlardan faydalanıyoruz. Bizim tecrübelerimiz de onlara yol çiziyor” diye konuştu.

5 MİLYON KADIN ÜYE