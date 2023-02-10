Teslim etmeden önce yüz analizi

Çocuk eğer kendini tanıyabilecek, ifade edebilecek durumdaysa adı soyadı, ailesi gibi bilgiler kayıt altına alınıyor ve form işlemi tamamlanıyor. Çocuğun bilinci yerinde değilse, sağlık durumu iyi değilse, çocuğu tanımlayan fiziksel özellikler, saç renginden, diş sayısına, göz renginden boyuna, kilosuna kadar birçok özelliğin yer aldığı özel bir form dolduruluyor, çocuğun fotoğrafı da eklenerek bir veri tabanına işleniyor. Her il için özel bir renk kodu belirlendi. Örneğin Kahramanmaraş’tan sevk edilmiş bir çocuğun kolunda o il’e ait rengi taşıyan bir bileklik yer alıyor. Bu uygulama ile ilerleyen süreçte çocukların ailelerine tesliminin hızlandırılması amaçlanıyor. Aileler, tedavisi tamamlanan çocukları için bakanlığa başvuru yapabiliyorlar. Ancak bu yeterli değil.