Teslim etmeden önce yüz analizi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 16 depremzede bebeği ziyaret etti. Erdoğan, “Bebekler devletimizin emin ellerindeler.” dedi.
Deprem bölgesinde enkaz altından çıkarılan çocuklar teslim edilirken aileleri yüz analizi dahil birçok güvenlik aşamasından geçiriliyor. Deprem enkazından çıkartılan çocuklar sağlık kuruluşuna nakledilir nakledilmez kayıt altına alma işlemi gerçekleşiyor. Çocuğun yaşı, bilinç durumu tespit ediliyor.
Çocuk eğer kendini tanıyabilecek, ifade edebilecek durumdaysa adı soyadı, ailesi gibi bilgiler kayıt altına alınıyor ve form işlemi tamamlanıyor. Çocuğun bilinci yerinde değilse, sağlık durumu iyi değilse, çocuğu tanımlayan fiziksel özellikler, saç renginden, diş sayısına, göz renginden boyuna, kilosuna kadar birçok özelliğin yer aldığı özel bir form dolduruluyor, çocuğun fotoğrafı da eklenerek bir veri tabanına işleniyor. Her il için özel bir renk kodu belirlendi. Örneğin Kahramanmaraş’tan sevk edilmiş bir çocuğun kolunda o il’e ait rengi taşıyan bir bileklik yer alıyor. Bu uygulama ile ilerleyen süreçte çocukların ailelerine tesliminin hızlandırılması amaçlanıyor. Aileler, tedavisi tamamlanan çocukları için bakanlığa başvuru yapabiliyorlar. Ancak bu yeterli değil.
Ailenin öncelikli olarak doğum belgesi, fotoğraflar, nüfus belgesi gibi birçok belgeyi bakanlığa sunması gerekiyor. Çocuğun hastanede çekilmiş fotoğraflarıyla, aile tarafından kanıt olarak sunulan fotoğraflar TÜBİTAK tarafından geliştirilen özel bir program aracılığıyla karşılaştırılıyor. Yüz verisi analiz ediliyor. Daha sonra Bakanlık yetkilileri çocuğun evi, mahallesi ve yakınları ile görüşmeler yapıyor.