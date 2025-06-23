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Tetikçiler 60 saatte yakalandı

Tetikçiler 60 saatte yakalandı

04:0023/06/2025, Pazartesi
G: 23/06/2025, Pazartesi
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İstanbul'da annesinden kalan 90 milyon dolarlık miras davası süren Osman Beşe (41), 18 Haziran'da hastane bahçesinde kurşun yağmuruna tutuldu.

Vücudunun dokuz yerinden yaralanan ve uyuşturucu kaydı bulunduğu iddia edilen Beşe, yaşamını yitirdi. 'Daltonlar' suç örgütü adına eylemi gerçekleştiren Beşe'nin katilleri Ö.D ve M.M.İ, güvenlik güçlerinin çalışması sonucu 60 saat içinde yurt dışına kaçarken yakalandı. Annesinden kalan 90 milyon dolarlık miras davası süren Beşe'nin 'Daltonlar' isimli organize suç örgütünün hedefi olduğu iddia edildi.


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