Tetikçiler 60 saatte yakalandı

Vücudunun dokuz yerinden yaralanan ve uyuşturucu kaydı bulunduğu iddia edilen Beşe, yaşamını yitirdi. 'Daltonlar' suç örgütü adına eylemi gerçekleştiren Beşe'nin katilleri Ö.D ve M.M.İ, güvenlik güçlerinin çalışması sonucu 60 saat içinde yurt dışına kaçarken yakalandı. Annesinden kalan 90 milyon dolarlık miras davası süren Beşe'nin 'Daltonlar' isimli organize suç örgütünün hedefi olduğu iddia edildi.