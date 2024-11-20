THY'den sefer iptali açıklaması

Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki olumsuz hava koşulları hava ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklama, bugün yapılması planlanan TK-1087 İstanbul-Podgorica ve TK- 1088 Podgorica-İstanbul seferinin iptal edildiğini açıkladı.
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