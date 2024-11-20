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THY'den sefer iptali açıklaması

THY'den sefer iptali açıklaması

17:5120/11/2024, Çarşamba
DHA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Türk Hava Yolları (THY), bugün yapılması planlanan Podgorica seferini karşılıklı olarak iptal etti.

Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki olumsuz hava koşulları hava ulaşımında aksamalara neden oluyor.


Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklama, bugün yapılması planlanan TK-1087 İstanbul-Podgorica ve TK- 1088 Podgorica-İstanbul seferinin iptal edildiğini açıkladı.




#THY
#İstanbul
#sefer iptali

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