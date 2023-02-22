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THY'den yardım için Türkiye'ye gelen uçaklara ücretsiz bakım hizmeti

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından bölgeye destek için yurt dışından yardım malzemesi ve arama kurtarma ekibi taşıyan yabancı havayollarına ait uçaklara Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş ücretsiz bakım hizmeti sunuyor.

15:10 . 22/02/2023 Çarşamba
DHA
THY'den uçaklara ücretsiz bakım hizmeti

THY'den uçaklara ücretsiz bakım hizmeti

İki büyük depremin ardından insani yardım ve arama-kurtarma ekiplerini deprem bölgesine ulaştırmak maksadıyla dünyanın dört bir yanından birçok sefer gerçekleştiriliyor. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. yurt dışından gelen insani yardım ve yardım ve arama-kurtarma ekipleri ulaştırmak üzere sefer gerçekleştiren uluslararası hava yollarına destek vermeye devam ediyor. Teknik A.Ş bu bağlamda yurt dışından gelen havayollarına ait uçakların  ücretsiz hat bakım hizmeti sunduğunu duyurdu. Şirket, şimdiye kadar Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Hollanda, Libya, Vietnam ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin de aralarında yer aldığı 10’dan fazla ülkenin hava yolu şirketine bakım hizmeti verdi.

YARDIM İÇİN ATILAN HER ADIMIN YANINDA OLACAĞIZ

Türk Hava Yolları Teknik. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Bayrak taşıyıcı olarak iştiraklerimiz ile tüm imkanlarımızı milletimiz için seferber ediyoruz. Bu kapsamda, ülkemize yardım eli uzatmak için yola çıkan uluslararası havayolu şirketlerine Türk Hava Yolları Teknik. A.Ş. işçiliği ücretsiz uçak bakım hizmeti sunuyor. Zor şartlarda dahi olsa Türk misafirperverliğini gösterecek, yardım için atılan her adımın yanında olacağız” dedi.



#Kahramanmaraş
#deprem
#Hatay
#THY
#uçak
1 saat önce
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THY'den yardım için Türkiye'ye gelen uçaklara ücretsiz bakım hizmeti
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