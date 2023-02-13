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THY'nin deprem bölgelerinden tahliye seferleri devam ediyor
Türk Hava Yollarının (THY) deprem bölgesine arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması ve bölgeden afetzedelerin tahliyesi için düzenlediği uçuşlar devam ediyor.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, bugün yapılacak 109 tahliye seferiyle 19 bin 878 afetzedenin daha deprem bölgesinden tahliyesinin, 118 seferle de 19 bin 770 kişilik arama kurtarma ekibinin bölgeye ulaştırılmasının planlandığı belirtildi.
Açıklamada, deprem bölgelerine yapılan kargo operasyonlarına ise şöyle yer verildi: