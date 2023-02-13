THY'nin deprem bölgelerinden tahliye seferleri devam ediyor

"Afetin yaşandığı andan itibaren 94 kargo seferi ile 5 bin 955 ton yardım malzemesini afet bölgesine ulaştırdık. Yurt dışından da 2 bin 539 ton yardım kargosu Türkiye'ye taşındı. Bugün itibarıyla 2'si yurt dışı olmak üzere 6 kargo seferimiz icra edilirken gün içerisinde 6 yurt içi kargo uçuşunun daha yapılması planlanmaktadır."