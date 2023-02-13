|
Gündem

THY'nin deprem bölgelerinden tahliye seferleri devam ediyor

Türk Hava Yollarının (THY) deprem bölgesine arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması ve bölgeden afetzedelerin tahliyesi için düzenlediği uçuşlar devam ediyor. Afetin yaşandığı günden bu yana THY tarafından yapılan 997 intikal seferiyle 173 bin 564 kişilik arama, kurtarma ve yardım ekibinin afet bölgesine ulaşımının sağlandığı ifade edilen açıklamada, 1002 sefer ile 165 bin 73 kişinin bölgeden tahliyesinin gerçekleştirildiği kaydedildi.

13:15 . 13/02/2023 Pazartesi
AA
THY'nin deprem bölgelerinden tahliye seferleri devam ediyor

THY'nin deprem bölgelerinden tahliye seferleri devam ediyor

Türk Hava Yollarının (THY) deprem bölgesine arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması ve bölgeden afetzedelerin tahliyesi için düzenlediği uçuşlar devam ediyor.


THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, bugün yapılacak 109 tahliye seferiyle 19 bin 878 afetzedenin daha deprem bölgesinden tahliyesinin, 118 seferle de 19 bin 770 kişilik arama kurtarma ekibinin bölgeye ulaştırılmasının planlandığı belirtildi.

5 bin 955 ton yardım malzemesi afet bölgesine taşındı

Açıklamada, deprem bölgelerine yapılan kargo operasyonlarına ise şöyle yer verildi:

"Afetin yaşandığı andan itibaren 94 kargo seferi ile 5 bin 955 ton yardım malzemesini afet bölgesine ulaştırdık. Yurt dışından da 2 bin 539 ton yardım kargosu Türkiye'ye taşındı. Bugün itibarıyla 2'si yurt dışı olmak üzere 6 kargo seferimiz icra edilirken gün içerisinde 6 yurt içi kargo uçuşunun daha yapılması planlanmaktadır."


#Türk Hava Yolları (THY)
#Kahramanmaraş
#Deprem
1 saat önce
default-profile-img
THY'nin deprem bölgelerinden tahliye seferleri devam ediyor
Antrenör Uğur Kurt'a veda
Amputeli Hatice Teyzeden insanlık dersi: “Sürünerek bile olsa buraya gelirdim”
Deprem tren vagonlarını devirdi rayları tahrip etti
Hac kuraları ertelendi mi?
Somalı madenciler enkaz altındaki Bünyamin İdacı'yı 177 saat sonra kurtardı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.