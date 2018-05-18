TIR'larla taşınıyor: 20 gün sürecek

İstanbul Merter'de kapatılan bira fabrikasından sökülen 6 maya kazanı deniz yoluyla getirildiği İnebolu Limanı'nda, Ankara'ya ulaştırılmak üzere tırlara yüklendi.

Nakliye firması yetkilisi Hakan Akın, 7,5 metre çapındaki kazanların İstanbul Zeyport Limanı'ndan dubaya yüklenerek römorkörle İnebolu Limanı'na getirildiğini söyledi.

Burada tırlara alınan kazanları Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki aynı firmaya ait bira fabrikasına taşıyacaklarını belirten Akın, "Kastamonu üzerinden Araç istikametini takip ederek yaklaşık 20 günde Ankara'nın Kahramankazan ilçesine ulaşmayı hedefliyoruz. Yolumuz takriben 400 kilometreyi buluyor. Yaklaşık bir haftadır yollarda keşif yaptık. Geçeceğimiz güzergahları tespit ettik." dedi.

Yolculuk sırasında karşılaştıkları zorlukları aşmaya çalışacaklarını belirten Akın, "Tünel nedeniyle Taşoluk köyünden geçiş yapmak zorunda kaldık. Burada bir evin çatısı geçit vermedi. Çatıyı keserek geçiş sağladık. Yolumuzun üzerindeki elektrik ve telefon kablolarını kaldırıyoruz. Bu gibi durumlarla sık sık karşılaşıyoruz. Verdiğimiz zararları telafi ediyoruz" diye konuştu.

Akın, 90 kilometre mesafedeki Kastamonu'ya 3 günde ulaşmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.