Ramazanözel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE00:00:00
Seçimözel sayfaCUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİGENEL SEÇİM 2018
GündemTIRlarla taşınıyor 20 gün sürecek
KASTAMONU

Kastamonu haber: Dev kazanların İstanbul'dan Ankara'ya zorlu nakliyesi

TIR'larla taşınıyor: 20 gün sürecek

İstanbul'da kapatılan bir fabrikaya ait 6 maya kazanı deniz yoluyla getirildiği İnebolu Limanı'ndan TIR'lara yüklenerek Ankara'ya taşınıyor. Dev kazanları taşıyan TIR'ların güzergahındaki köy yolunda geçit vermeyen bir evin çatısı kesilerek düzenlendi. Zorlu yolculuğun 20 gün sürmesi planlanıyor.

AA
Dev maya kazanları TIR'larla taşınıyor.
AA
Dev maya kazanları TIR'larla taşınıyor.
Dev maya kazanları TIR'larla taşınıyor.
AA
Dev maya kazanları TIR'larla taşınıyor.

İstanbul Merter'de kapatılan bira fabrikasından sökülen 6 maya kazanı deniz yoluyla getirildiği İnebolu Limanı'nda, Ankara'ya ulaştırılmak üzere tırlara yüklendi.

Nakliye firması yetkilisi Hakan Akın, 7,5 metre çapındaki kazanların İstanbul Zeyport Limanı'ndan dubaya yüklenerek römorkörle İnebolu Limanı'na getirildiğini söyledi.

Burada tırlara alınan kazanları Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki aynı firmaya ait bira fabrikasına taşıyacaklarını belirten Akın, "Kastamonu üzerinden Araç istikametini takip ederek yaklaşık 20 günde Ankara'nın Kahramankazan ilçesine ulaşmayı hedefliyoruz. Yolumuz takriben 400 kilometreyi buluyor. Yaklaşık bir haftadır yollarda keşif yaptık. Geçeceğimiz güzergahları tespit ettik." dedi.

Yolculuk sırasında karşılaştıkları zorlukları aşmaya çalışacaklarını belirten Akın, "Tünel nedeniyle Taşoluk köyünden geçiş yapmak zorunda kaldık. Burada bir evin çatısı geçit vermedi. Çatıyı keserek geçiş sağladık. Yolumuzun üzerindeki elektrik ve telefon kablolarını kaldırıyoruz. Bu gibi durumlarla sık sık karşılaşıyoruz. Verdiğimiz zararları telafi ediyoruz" diye konuştu.

Akın, 90 kilometre mesafedeki Kastamonu'ya 3 günde ulaşmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

Dev kazanlar 20 günde taşınacak
FOTOĞRAF 14
Title
Nakliye firması yetkilisi Hakan Akın, yaptığı açıklamada, 7,5 metre çapındaki kazanların İstanbul Zeyport Limanı'ndan dubaya yüklenerek römorkörle İnebolu Limanı'na getirildiğini söyledi.
Title
Burada tırlara alınan kazanları Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki aynı firmaya ait bira fabrikasına taşıyacaklarını belirten Akın, Kastamonu üzerinden Araç istikametini takip ederek yaklaşık 20 günde Ankara'nın Kahramankazan ilçesine ulaşmayı hedefliyoruz. Yolumuz takriben 400 kilometreyi buluyor. Yaklaşık bir haftadır yollarda keşif yaptık. Geçeceğimiz güzergahları tespit ettik. dedi.
Title
Yolculuk sırasında karşılaştıkları zorlukları aşmaya çalışacaklarını belirten Akın, Tünel nedeniyle Taşoluk köyünden geçiş yapmak zorunda kaldık. Burada bir evin çatısı geçit vermedi. Çatıyı keserek geçiş sağladık. Yolumuzun üzerindeki elektrik ve telefon kablolarını kaldırıyoruz. Bu gibi durumlarla sık sık karşılaşıyoruz. Verdiğimiz zararları telafi ediyoruz. diye konuştu.
Title
Akın, 90 kilometre mesafedeki Kastamonu'ya 3 günde ulaşmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.
Title
.
Title
.
Title
.
Title
.
Title
.
Title
.
Title
.
Title
.
Title
.
Title
.
Dev kazanlar 20 günde taşınacak
İstanbul Merter'de kapatılan bira fabrikasından sökülen 6 maya kazanı deniz yoluyla getirildiği İnebolu Limanı'nda, Ankara'ya ulaştırılmak üzere tırlara yüklendi.
YORUM YAP


Ormanda kayboldu: 12 saat sonra bu halde bulundu
Gündem

Ormanda kayboldu: 12 saat sonra bu halde bulundu

Antalya'da Olimpos turizm merkezinde oynarken köpeğinin peşine takılıp ormanda kaybolan 2,5 yaşındaki Şems Ateş Uygur, 12 saat sonra içi su dolu sulama havuzunu kapatan brandanın üzerinde uyurken bulundu. Çocuğunu bulan ekiplere teşekkür eden baba Hakan Uygur, "Olayın şokunu henüz üzerimden atabilmiş değilim. Bütün ekipler aramak için seferber oldu. Allah hepsinden razı olsun. Çok stresli bir geceydi. Çocuğum sağ salim bulunduğu için çok mutluyum" dedi.
A Milli Takımımızın kadrosu açıklandı
Spor

A Milli Takımımızın kadrosu açıklandı

A Milli Takımızın İran, Tunus ve Rusya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Rumen teknik adam Mircea Lucescu aday kadroda sürpriz isimlere yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Bizler ülkemizde seçilme yaşını 18'e indirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.
TIR'larla taşınıyor: 20 gün sürecek
Gündem

TIR'larla taşınıyor: 20 gün sürecek

İstanbul'da kapatılan bir fabrikaya ait 6 maya kazanı deniz yoluyla getirildiği İnebolu Limanı'ndan TIR'lara yüklenerek Ankara'ya taşınıyor. Dev kazanları taşıyan TIR'ların güzergahındaki köy yolunda geçit vermeyen bir evin çatısı kesilerek düzenlendi. Zorlu yolculuğun 20 gün sürmesi planlanıyor.
Amasya'da bir deprem daha oldu
Gündem

Amasya'da bir deprem daha oldu

Amasya'da deprem meydana geldi. Merkez üssü Merzifon ilçesi olan depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı. Merzifon saat 07.35'te de 4,1 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.